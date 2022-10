A través de las redes sociales, el productor Jorge Pabón “Molusco” y el periodista Jay Fonseca han compartido con sus seguidores parte del proceso que han enfrentado para bajar de peso. Hoy, el anfitrión de “Molusco y los Reyes de la Punta”, de La Mega 106.9 FM, acudió a su cuenta de Instagram para -de alguna manera- celebrar los resultados de tanto esfuerzo y dedicación.

“Encontré esta foto que me tomé con Jay Fonseca hace varios años y 150 libras atrás versus la que nos tomamos el día que fuimos al ‘concert’ de Bad Bunny. (En) la primera foto hay dos tipos que fingían que estar así no nos afectaba ni física ni emocionalmente”, comenzó el locutor.

En tan solo una hora, la publicación cuenta con más de 23 mil reacciones y cientos de comentarios de felicitaciones y motivación. De igual manera, Pabón continuó que lo más complicado del camino hacia la meta no ha terminado.

“Ya, por fin, hemos -poco a poco- llegado a la meta aunque con métodos distintos, pero con una disciplina dura. Ahora los dos estamos en el proceso más difícil de esta vuelta, mantenernos”, añadió.

PUBLICIDAD

“Lo importante ahora es mantenerse”, “Los dos se ven muy bien y lo más importante, la salud”, Wow! Cuando realmente se decide hacer un cambio radical en su vida para mejorar su salud”, son varios de los comentarios que han publicado sus seguidores.

El pasado mes de septiembre, Pabón fungió como padrino del “Lola Challenge Weekend”, el único acontecimiento deportivo en la isla que consiste en completar tres carreras distintas: 5K, 10K y un medio maratón (21K) en un mismo fin de semana.

“Siempre he colaborado con diferentes causas y esta vez, no fue la excepción. Además de ser un evento que promueve un estilo de vida saludable al que yo me estoy acoplando, estamos ayudando a que los pacientes de cáncer que no tienen los recursos económicos para costear sus tratamientos”, sostuvo el locutor en aquel entonces.