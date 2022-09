Desaprender es un verbo que ha tenido que incorporar casi a diario el locutor Jorge Pabón, “Molusco” cada vez que es protagonista de una controversia por alguna de sus expresiones o sus acciones.

El talento radial de “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega (106.9 FM) no teme en reconocer sus errores y aprender del proceso aun cuando es consciente de que su figura en los medios tradicionales y digitales es polarizante. A Molusco lo aman o lo odian.

Ese proceso es el que lo hace afirmar que Jorge cada vez más se apodera del micrófono separándose del personaje de “Molusco” creado hace más de tres décadas.

“Hoy puedo decir que soy más Jorge que Molusco. Muchas veces en conversaciones habló de Molusco en tercera persona como producto. Antes era Molusco 24/7, porque Molusco se apoderó de Jorge y no lograba salir. Era todo prepotencia. Era muy prepotente y yo pensaba que era el dueño de los medios de comunicación. Estaba en una película y para mí era normal porque yo era el número uno de influencer y la gente puede estar acabándote afuera pero los números no mienten. En la radio número uno, en las obras de teatro la gente va, los stands up comedy la gente va… de gira en los Estados Unidos y uno se lo empieza a creer, pero vas creciendo y vas madurando, aunque tengo pinceladas de inmadurez para poder divertirme en este medio. Pero sí. Me separó mucho de lo que es Molusco y analizo más la cosas y trato de herir menos”, aseguró Pabón desde su oficina en Bayamón, centro que opera con más de 15 empleados desde donde a su vez graba la mayoría de las entrevistas que realiza para su canal de YouTube Molusco TV.

Precisamente muchas de las críticas que recibe Pabón es por algunas preguntas o comentarios que hace al conducir las entrevistas en el canal que Molusco TV, que cuenta más 1.8 millones de suscriptores o desde la cabina radial que comparte con Alí Warrington, Pamela Noa y Robert Fantacuca. El creador de contenido, como suele describirse, admitió que la edad y las situaciones en las que ha estado involucrado lo han hecho madurar.

Pabón no recuerda todas las “metías de pata que he dado”, sin embargo, explicó que “a veces uno dice cosas que no están mal y de repente alguien le busca lo malo”. Admitió que todavía le falta mejorar y aprender mucho.

“No lo veo con esa intención, yo sigo aprendiendo, no me niego a seguir aprendiendo en vez de molestarme. Antes me molestaba. Antes reaccionaba malísimo hasta a una entrevista como esta. Reaccionaba súper o molesto y con prepotencia. Ahora lo que trato es de analizar la situación del comentario que hice. Digo, bueno, déjame buscar lo malo y habló con otras personas que me ayuden. Antes hacía un montón de cosas que estaban mal. Eran terribles. Pero cuando pasan controversias es parte de la dinámica. No a todo le saco punta, no le hago un video a todas las controversias. Hay controversias que se quedan ahí y simplemente aprendo de ellas. Igual aprendí que pueden hacer cuatro videos en contra de mí y me destruyen por dos semanas y después seguimos”, mencionó el artista que julio ponderó salir de la radio, luego de que la gerencia de SBS Puerto Rico lo suspendiera a él y al resto de sus colegas de “Molusco y los Reyes de la Punta” de empleo y sueldo por una semana.

Pabón regresó a trabajar a la cabina radial y según precisó para él ha sido transparente el suceso y un pase de página. Dijo que él no es rencoroso y que su relación con toda la gerencia de SBS es excelente.

De igual forma el también productor aclaró que nunca La Mega le ha censurado o apagado el micrófono, pero hay “muchos políticos que llaman a la emisora para mandarme a callar y eso no va a ocurrir, porque no me van a callar”. Por lo pronto se ve por muchos años trabajando en la radio, medio que le ha dado de comer por décadas y que realiza con dominio.

Dejaría el canal a su familia

El alcance que tiene Pabón desde las redes sociales y la radio le ha permitido diversificarse en el teatro, cine y otros medios. No obstante, al preguntarle ¿qué aspira profesionalmente?, su respuesta inmediata es el crecimiento de su canal de YouTube.

Pabón adelantó que desea dejarle el canal en el futuro a su familia. “Este el proyecto más grande y quiero que cuando muera lo puedan continuar porque es mío”.

¿En ese caso ves a tu nene o tu hija continuando el proyecto?, preguntó El Nuevo Día.

“Puede ser mi hijo, mi hija o otros talentos que están aquí”, aseguró.

Siete funciones todo vendido

Pabón se encuentra este fin semana en plena puesta en escena de la parodia puertorriqueña de la serie “Squid Game” de Netflix, “El Juego Del Cab#8n” en el Centro de Bellas Artes de Caguas. La comedia escrita y dirigida por Carlos Vega no ha sido suspendida por el momento ante la cercanía de la tormenta Fiona por Puerto Rico.

Molusco, quien exhibe un cambio físico drástico luego de su operación bariátrica, informó en su programa radial que estarían atentos a los boletines de meteorología para tomar una determinación.

La producción estrenó el pasado fin de semana. Jasond Calderón, Alejandro Gil, Alí Warrington, Robert “Fantacuca” Maldonado, Danilo Beauchamp, Norwill Fragoso, Naymed Calzada, Shun Ming Lu Cen, Carlos Vega y Pabón integran la parodia cuya temática giran en torno a los políticos y situaciones locales. Del primer fin de semana comentó que la recepción fue extraordinaria y la audiencia lo disfrutó en cantidad.

A su juicio todo el elenco se lució, pero sus favoritos fueron Jasond Calderón y Alejandro Gil.