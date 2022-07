Por segundo día consecutivo el locutor Jorge Pabón “Molusco” no se presentó en el programa “Molusco y los reyes de la punta”, de La Mega 106.9 FM tal y como lo había expresado en relación a que se tomaría un tiempo para decidir si permanece en la radio o no.

Molusco y el resto de los talentos Alí Warrington y Pamela Noa fueron suspendidos de empleo y sueldo la semana pasada por parte de la gerencia de SBS Puerto Rico por hacer expresiones sobre la venta del concierto de Bad Bunny cuando lo tenían prohibido por el patrono. Ayer, lunes, los tres talentos, incluyendo a Robert Maldonado “Fantacuca” a excepción de Molusco, regresaron a la cabina radial. Hoy nuevamente realizan el programa sin el también productor.

Precisamente fue en su canal de YouTube Molusco TV, que el locutor dejó claro que no estaría participando del programa a pesar de que tiene un contrato vigente con SBS, según confirmó esta mañana el vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico, Sixto Pabón.

El ejecutivo de SBS explicó que todos los contratos correspondientes al programa que se transmite de lunes a viernes de 2:00 a 7:00 p.m., están vigentes y que cada acuerdo contractual es individual por talento y están cobijados bajo confidencialidad por lo que está impedido de hablar del asunto.

Molusco confirmó el viernes pasado que no asistiría por el momento al espacio radial, pero que sus compañeros sí lo harían.

“Nosotros somos un corillo, de ‘Molusco y los Reyes de la Punta’, pero somos individuos aparte... Cada quien analiza sus propios contratos y toma sus propias decisiones. Los muchachos sí van a regresar el lunes, yo no tengo con eso ningún tipo de problema. Los muchachos van a regresar el lunes, pero yo en algún momento hablaré con la gerencia de SBS y tomaré una decisión. Todavía sigo firme en que necesito un tiempo y no lo estoy poniendo de una manera... voy a pensarlo. Saben muy bien que llevo más de un año pensando ‘full’ si permanezco en la radio o no”, dijo Molusco a través de un video.

“Voy a analizar las cosas, ahora mismo estoy en neutro”, añadió el locutor que lleva más de más de 15 años SBS.

Habla SBS Puerto Rico

Sobre la ausencia de Molusco en la emisora La Mega (106. 9 FM), Pabón aseguró que la gerencia se encuentra en “conversaciones internas” con el locutor para conocer cuál será el futuro del talento en la empresa SBS.

“El talento no se presentó a trabajar, pero hay conversaciones internas con Jorge que su ausencia no se debe únicamente y exclusivamente a las declaraciones que él dio en el pasado. Estos son unas relaciones de negocios y más con Molusco que lo hemos visto crecer. Estamos muy contentos de que sea parte de SBS y de que continúe siendo parte de SBS. Las puertas están abiertas para mantenerlo como parte del equipo de trabajo. Nosotros vamos a honrar cada una de las cláusulas contractuales que existen y nosotros no podemos emitir comentarios internos sobre las expresiones que él hizo. Nosotros nos mantenemos haciendo nuestro trabajo y buscando la mejor alternativa para ambas partes y llegar a un entendimiento para que siga con el programa”, aseguró Pabón a este medio.

El vicepresidente operaciones de SBS Puerto Rico reconoció que la figura del locutor es importante en el programa “Molusco y los reyes de la punta” y en la emisora La Mega (106.9 FM), no solo como “talento, es un creativo y él ha participado en la selección de otros talentos y figuras”.

“Molusco siempre ha sido una persona muy abierta, si lo llamas ahora te contesta el teléfono y si lo citas se reúne. Esto se ha salido de contexto y de color por lo que representa la figura de él en los medios de comunicación de Puerto Rico. Jorge nunca he tenido un no para nosotros si no contesta él teléfono nos dice estoy ocupado y llama luego. Él aparece siempre. Jorge siempre ha estado presente y nunca ha estado cerrado al diálogo. Al contrario siempre ha estado disponible”, sostuvo Pabón quien recordó que Molusco entró a las emisoras de SBS bajo una contratación a tiempo parcial y se desarrolló como talento radial.

Durante el video grabado en el interior de un bote, Molusco insistió en que la manera en que la gerencia de SBS ejecutó su acción de suspenderlos del programa “no fue de la manera correcta”.

El ejecutivo de SBS reveló que no podía hablar “por ser un asunto interno” sobre la razón por la que los talentos no podían discutir la venta de boletos del concierto en el programa “Molusco y los reyes de la punta” que le costó la suspensión de empleo y sueldo la semana pasada.