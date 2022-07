Esta tarde, la programación de La Mega 106.9 FM no se transmitió con normalidad. El espacio “Molusco y los reyes de la punta”, que ocupa el horario de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., salió de las ondas radiales, lo que provocó el cuestionamiento de sus seguidores.

El Nuevo Día se comunicó con la relacionista de la emisora, Michelle Torres, para conocer la razón por la que no se estaba transmitiendo el programa y, a través de un mensaje de texto, la profesional de relaciones públicas sostuvo que “al momento no podemos emitir declaraciones sobre el asunto”.

Más tarde, la locutora y anfitriona del espacio, Pamela Noa, acudió a su canal de YouTube para informar que el programa no estará al aire hasta el lunes dado a que, junto a sus compañeros, Jorge Pabón “Molusco”, Ali Warrington y Robert Fantacuca, habían sido suspendidos de empleo y sueldo. La comediante, quien fue bastante escueta en su mensaje, detalló que no siguieron una orden que les prohibía hablar de las filas que se realizaron el pasado fin de semana para comprar los boletos para el concierto de la estrella urbana boricua, Bad Bunny.

“Estamos suspendidos, SBS nos suspendió y tengo que decir algo sobre eso: SBS nos suspendió con toda la razón”, dijo la “influencer”.

En la promoción del vlog que publicó Pamela Noa en su cuenta de Instagram se lee la pregunta “¿De quién es la culpa?”. Inmediatamente, sus fanáticos comentaron con palabras de apoyo y solidaridad.

“Toda empresa tiene sus reglas, pero mi opinión no es para tanto, considero que llevaron la noticia de lo que estaba sucediendo con la fila… yo también me voy de suspensión con ustedes y regresó el lunes”, escribieron en Mireia Online Boutique. Verónica Torres, por su parte dijo: “Pam, tranquila, no hay mal que por bien no venga. Me encanta tu sinceridad. Dale, haz más vídeos pa’ YouTube. Los vamos a ver todos”.