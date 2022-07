La novela que ha protagonizado Jorge Pabón “Molusco” por las pasadas semanas parace que está llegando a su fin. En la tarde de hoy, el comunicador se presentó a trabajar al programa “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega luego de haber sido suspendido de empleo y sueldo el pasado 12 de julio, junto con sus compañeros de trabajo Pamela Noa y Ali Warrington.

Con su usual energía y el tono de voz que lo caracteriza, Molusco abrió su participación diciendo “I’m back!” (”estoy de regreso”), seguido por un fuerte grito. Luego de recibir la bienvenida de sus compañeros de trabajo, Warrington le indicó a Molusco que les hizo falta durante la semana en la que fueron al aire sin su presencia. “Yo extrañé hasta los insultos de los infelices del chat”, mencionó Pabón, antes de invitar a los oyentes a las 3:00 p.m. se conectaran en el chat del programa o por medio de los teléfonos para que le hicieran todas las preguntas que quisiera. “Nosotros somos un libro abierto”, añadió el locutor.

PUBLICIDAD

Tanto Pabón, como Noa y Warrington fueron suspendidos de sus puestos de trabajo, luego de no seguir unas órdenes que se les había dado por parte de la emisora para que no emitieran comentarios sobre la venta de taquillas para el concierto de Bad Bunny, que se llevará a cabo este próximo fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico.

El pasado 18 de julio, el vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico, Sixto Pabón, aseguró a este medio que la gerencia se encontraba en “conversaciones internas” con el locutor para conocer cuál será el futuro del talento en la empresa.

“El talento no se presentó a trabajar, pero hay conversaciones internas con Jorge que su ausencia no se debe únicamente y exclusivamente a las declaraciones que él dio en el pasado. Estos son unas relaciones de negocios y más con Molusco que lo hemos visto crecer. Estamos muy contentos de que sea parte de SBS y de que continúe siendo parte de SBS. Las puertas están abiertas para mantenerlo como parte del equipo de trabajo. Nosotros vamos a honrar cada una de las cláusulas contractuales que existen y nosotros no podemos emitir comentarios internos sobre las expresiones que él hizo. Nosotros nos mantenemos haciendo nuestro trabajo y buscando la mejor alternativa para ambas partes y llegar a un entendimiento para que siga con el programa”, aseguró Pabón a este medio.