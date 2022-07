Jorge Pabón “Molusco”, finalmente, tomó una decisión sobre su futuro en la radio, luego de haber sido suspendido de empleo y sueldo el pasado 12 de julio. El locutor y productor de espectáculos dejó saber su determinación a través de un vídeo en su canal de YouTube, Molusco TV.

“Con el favor de Dios yo regreso este martes a ‘Molusco y los reyes de la punta’; me uno con Alí, con Pam, con Robert Fantacuca. Allí voy a estar”, afirmó Pabón.

Sin importar que sus compañeros y amigos sí regresaron al espacio radial luego de la amonestación, el también actor se tomó un tiempo para pensar sus próximos pasos. “Yo, en algún momento tendré la conversación con la gerencia de SBS, y pues tomaré la decisión. Necesito un tiempo”, indicó el también actor tras la amonestación que se les dio por incumplir la directriz de la gerencia de la estación de no hablar sobre el próximo concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico.

“Qué bueno que regresas”, “Muy bien, me da gusto que regreses a ‘Los reyes de la punta”, “Haces falta allí, más como tú en este país, por favor”, fueron algunas de las reacciones de sus fanáticos.

El pasado 18 de julio, el vicepresidente de operaciones de SBS Puerto Rico, Sixto Pabón, aseguró a este medio que la gerencia se encontraba en “conversaciones internas” con el locutor para conocer cuál será el futuro del talento en la empresa.

“El talento no se presentó a trabajar, pero hay conversaciones internas con Jorge que su ausencia no se debe únicamente y exclusivamente a las declaraciones que él dio en el pasado. Estos son unas relaciones de negocios y más con Molusco que lo hemos visto crecer. Estamos muy contentos de que sea parte de SBS y de que continúe siendo parte de SBS. Las puertas están abiertas para mantenerlo como parte del equipo de trabajo. Nosotros vamos a honrar cada una de las cláusulas contractuales que existen y nosotros no podemos emitir comentarios internos sobre las expresiones que él hizo. Nosotros nos mantenemos haciendo nuestro trabajo y buscando la mejor alternativa para ambas partes y llegar a un entendimiento para que siga con el programa”, aseguró Pabón a este medio.