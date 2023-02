El locutor radial Jorge Pabón, conocido como “Molusco” entró recientemente al quirófano del doctor Eric Adler para operarse las orejas, ya que a su juicio se sentía orejón, tras su dramático cambio físico luego de someterse a una cirugía bariátrica.

El locutor del programa “Los Reyes de la punta” de La Mega (106.9 FM) documentó en su canal de YouTube todo el proceso de su cirugía estética con el cirujano Adler, quien reveló que en su práctica ha realizado más de 8,000 operaciones de orejas a pacientes.

Pabón explicó que tomó la determinación porque al rebajar se vía “bien cuajón” a su juicio, ya que cuando era obeso el tamaño de su cabeza y cachetes era proporcional al de sus orejas. De hecho, reveló que al usar gorras optaba por pinchar sus orejas con ella.

“Me voy a operar las orejas porque entre que rebajé y la pandemia me veo bien cuajón y las orejas se me salieron. ¿Por qué pasa esto?”, fue la pregunta que le hizo Molusco al cirujano plástico al llegar a la oficina.

Adler explicó que al rebajar que el caso de Molusco han sido más de 150 libras, el rostro afina y las orejas “ahora se ven un poco más”.

“Es una cirugía que se hace por la parte de atrás de la oreja, que no se notará nada por al frente. Nos tardamos como 15 minutos en cada oreja. Es bastante rápido y los puntitos y todo, queda todo escondido. Así que la idea es de recrear una oreja que tenga una distancia específica de la cabeza hasta la parte que más sobresale de la oreja. Tenemos unas medidas. Hay gente que las lleva a 12 milímetros, hay que gente que las lleva a 18 y yo no me dejo llevar por los números, yo me dejo llevar por qué es lo que se bien con el tipo de cara tienes”, detalló el médico previo a la operación.

Molusco insistió que todos los procedimientos que se ha hecho en su vida, bariátrica y pelo han sido por su salud y para complacerse él mismo, no por las críticas que suele recibir con frecuencia. La otra operación fue de vesícula, por su salud.

El “influencer” recalcó que la operación la hizo para sentirse bien y no por las constantes críticas que recibe en las redes sociales.

“Las críticas me las paso por la nalgas toda mi vida. Claro cuando son críticas constructivas uno las cacha y la coge. En el caso de las orejas pues yo bajé de peso, pues mi cabeza es más pequeña pues las orejas con la mascarilla me las sacó un poco más y al rebajar mis orejas se ven más grandes. Voy a recogerlas un poco. No tengo problema con que la gente lo sepa”, aseguró el locutor en el video grabado de manera inédita.

“Yo me hago las cosas pa´ mí y si eso me hace sentir bien, vamo´ arriba. He dicho infinidad de veces que no me quiero operar la barriga porque yo me acepto tal y como soy. Bueno, no es cierto porque me estoy operando las orejas y me estoy contradiciendo. Mis orejas no las acepto como soy y me las voy arreglar””, aseguró.