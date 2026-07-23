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Los artistas que que cantaron en el Mundial registran un aumento en las reproducciones de sus canciones

Fue un espectáculo de 11 minutos que dio la vuelta al mundo

23 de julio de 2026 - 5:11 PM

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Justin Bieber abandona el campo tras actuar en el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, celebrada en East Rutherford (Nueva Jersey), cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Abbie Parr) (Abbie Parr)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira interpretaron versiones resumidas de sus éxitos en el primer espectáculo del descanso de la Copa del Mundo, en una actuación trepidante celebrada el domingo a las afueras de Nueva York. Y esto ha dado lugar a unos picos de audiencia en streaming dignos de mención.

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Luminate, la empresa especializada en datos y análisis del sector que ofrece información sobre los cambios en los hábitos de los oyentes de música, analizó las reproducciones de cada canción interpretada por cada músico dos días antes de la final (viernes y sábado) y comparó esas cifras con las de la final y del día siguiente (domingo y lunes).

Shakira en el "show" de medio tiempo en la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina el domingo 19 de julio de 2026.Shakira y Burna Boy interpretaron su himno “Dai Dai”, que se ha escuchado antes de los 104 saques iniciales de este torneo.Vista general del estadio durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.
1 / 13 | Shakira, Madonna, BTS y otras estrellas protagonizaron el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial. Shakira en el "show" de medio tiempo en la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina el domingo 19 de julio de 2026. - Yuki Iwamura

Descubrieron que:

1. Las reproducciones a nivel mundial de “Everything Hallelujah”, de Justin Bieber, se duplicaron con creces, con un aumento del 110 %, pasando de 592 000 reproducciones a 1.25 millones.

2. Las reproducciones a nivel mundial de “Music”, de Madonna, aumentaron un 66%, pasando de 193,000 a 321,000.

3. La canción “Dynamite” de BTS también registró un aumento en el número de reproducciones a nivel mundial, pasando de 2.14 millones a 3.05 millones, lo que supone un incremento del 43%.

4. Y el himno oficial de Shakira y Burna Boy para el Mundial de 2026, “Dai Dai”, también registró un ligero repunte, con 3.48 millones de reproducciones nuevas a nivel mundial. Esto supone un aumento del 24%, pasando de 14/78 millones a 18.27 millones. Solo en EE. UU., las reproducciones de “Dai Dai” aumentaron un 52%, pasando de 1.68 millones a 2.55 millones.

Luminate también descubrió que los artistas mencionados solo registraron aumentos considerables en las canciones que interpretaron en el campo el pasado fin de semana, en comparación con el resto de su repertorio. Este fenómeno es más habitual entre los artistas que actúan durante el descanso de la Super Bowl.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
ShakiraBTSMadonnaJustin BieberCopa del MundoMundial de Fútbol 2026
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