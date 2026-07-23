Los artistas que que cantaron en el Mundial registran un aumento en las reproducciones de sus canciones

Madonna, Justin Bieber, BTS y Shakira interpretaron versiones resumidas de sus éxitos en el primer espectáculo del descanso de la Copa del Mundo, en una actuación trepidante celebrada el domingo a las afueras de Nueva York. Y esto ha dado lugar a unos picos de audiencia en streaming dignos de mención.

Luminate, la empresa especializada en datos y análisis del sector que ofrece información sobre los cambios en los hábitos de los oyentes de música, analizó las reproducciones de cada canción interpretada por cada músico dos días antes de la final (viernes y sábado) y comparó esas cifras con las de la final y del día siguiente (domingo y lunes).

1 / 13 | Shakira, Madonna, BTS y otras estrellas protagonizaron el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial. Shakira en el "show" de medio tiempo en la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina el domingo 19 de julio de 2026. - Yuki Iwamura 1 / 13 Shakira, Madonna, BTS y otras estrellas protagonizaron el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial Shakira en el "show" de medio tiempo en la final del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Argentina el domingo 19 de julio de 2026. Yuki Iwamura Compartir

Descubrieron que:

1. Las reproducciones a nivel mundial de “Everything Hallelujah”, de Justin Bieber, se duplicaron con creces, con un aumento del 110 %, pasando de 592 000 reproducciones a 1.25 millones.

2. Las reproducciones a nivel mundial de “Music”, de Madonna, aumentaron un 66%, pasando de 193,000 a 321,000.

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3. La canción “Dynamite” de BTS también registró un aumento en el número de reproducciones a nivel mundial, pasando de 2.14 millones a 3.05 millones, lo que supone un incremento del 43%.

4. Y el himno oficial de Shakira y Burna Boy para el Mundial de 2026, “Dai Dai”, también registró un ligero repunte, con 3.48 millones de reproducciones nuevas a nivel mundial. Esto supone un aumento del 24%, pasando de 14/78 millones a 18.27 millones. Solo en EE. UU., las reproducciones de “Dai Dai” aumentaron un 52%, pasando de 1.68 millones a 2.55 millones.

Luminate también descubrió que los artistas mencionados solo registraron aumentos considerables en las canciones que interpretaron en el campo el pasado fin de semana, en comparación con el resto de su repertorio. Este fenómeno es más habitual entre los artistas que actúan durante el descanso de la Super Bowl.