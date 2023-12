Desde que el exponente urbano Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, anunció que se retiraba de los escenarios para seguir a Dios, gran parte de sus seguidores han afirmado que lo seguirán apoyando. Otros, por su parte, han quedado sorprendidos ante las declaraciones de una de las voces más importantes de la industria musical de todos los tiempos.

Por ejemplo, la podcastera Paula Pabón, hija del productor y locutor Jorge Pabón “Molusco”, no pudo evitar emocionarse al ver por primera vez el video del momento cuando el intérprete de “Gasolina” hizo público que se convirtió al evangelio. La reacción de la anfitriona del podcast Adolescentes fue publicada en el episodio más reciente del proyecto que lidera junto a su hermano Ocean.

“Wow. Eso está brutal”, dijo Paula. “Molusco”, por su parte, la invitó a que compartiera la sensación que experimentó. “¿Qué sentiste?”, preguntó. “Na’, que es brutal ver a una persona que lleva toda su vida sin eso que él está sintiendo, y que ahora dé ese paso tan grande en un ‘show’. Es algo que, por lo menos a mí, yo soñaría con hacer eso”, agregó la joven.

El productor confesó que había visto el mismo video y que no sintió lo mismo. Esta no es la primera vez que la hija mejor del anfitrión del programa radial “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega 106.9 FM se expresa abiertamente sobre un tema relacionado con la religión.

El mensaje de Daddy Yankee

“Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme sentir completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él... “, manifestó el conocido “Big Boss”, tras haber lanzado el micrófono luego de haber deleitado a su público con la energía y el dominio escénico que le distingue, en un transcurso de más de dos horas y media de concierto.

Con un nuevo micrófono, como símbolo de ser una nueva voz para Cristo, continuó: “Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Por eso esta noche reconozco y no me avergüezo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”.

De igual modo, en su mensaje agradeció a la tierra que le vio nacer y en donde vive, a la vez que exhortó al público no a que lo sigan, sino a que lo acompañen en este nuevo comienzo.

“Muchas gracias Puerto Rico y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo y espero que se les grabe algo bien importante: No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano; a todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Dios los bendiga. Cristo los ama y Cristo viene, no lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidades. Los amo, Puerto Rico”, manifestó.

Mientras elevó su rostro al cielo, en clara referencia de que se dirigía a Dios, le pidió: “Y que así mismo Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia, recorrer el mundo, en tu misericordia padre, que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén, gracias Jesús, Raymond Ayala. Los amo, Puerto Rico. Llegamos a la meta, ¡amén!”, culminó.