El ícono global, Daddy Yankee, que culminó el pasado domingo un ciclo musical al retirarse de los escenarios y comenzar una vida para servir y darle voz a Cristo, deberá entrar al quirófano para ser operado.

Previo a la última función del espectacular show de sus conciertos “La Meta” en el Coliseo José Miguel Agrelot, Daddy Yankee le expresó a la presentadora Angelique Burgos “Burbu” que tras la culminación de sus espectáculos de despedida se sometería a una operación.

Las declaraciones de Raymond Ayala, nombre de pila del artista se dieron en una entrevista que el artista al canal Burbu TV en YouTube.

“Estuve un año completo en terapia de la rodilla, por eso fue que tuvimos que posponer los conciertos en el Hiram (Bithorn) y nos tomó un año. En ocasiones la gente no entiende que toman tiempo los procesos de reprogramar una gira y nos tomó un año porque estuve desde diciembre (…) Estuve en terapias y todavía estoy en terapias de la rodilla”, manifestó en relación al percance de salud que tuvo en una rodilla tras sufrir una caída en el 2022.

El exponente urbano reiteró que fue debido a la rehabilitación de su rodilla que tuvo que posponer el concierto que originalmente se llevaría a cabo en enero en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan. Tomó terapias de rehabilitación por varios meses.

“Inclusive termino aquí y salgo a cirugía que me van a operar. Eso fue porque estuvimos todo el año recuperándonos para poder terminar aquí la gira en Puerto Rico”, añadió el artista que cumplió 32 años en el género urbano sin interrupciones.

Precisamente en ese último concierto del domingo fue que el artista se sinceró con la audiencia para anunciarle que se dedicará a servir a Cristo con sus acciones.

El exponente urbano dejó saber las razones por las cuales se despedía de los escenarios.

“Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz pero faltaba algo para hacerme sentir completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin Él... “, manifestó el conocido “Big Boss”, tras haber lanzado el micrófono luego de haber deleitado a su público con la energía y el dominio escénico que le distingue, en un transcurso de más de dos horas y media de concierto.

Con un nuevo micrófono, como símbolo de ser una nueva voz para Cristo, continuó: “Pude recorrer el mundo, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Por eso esta noche reconozco y no me avergüezo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi Padre. Ahora el que me conoce por Daddy Yankee que diga, ‘Daddy Yankee en Cristo, Raymond Ayala en Puerto Rico’. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino”.