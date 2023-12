Durante la noche del domingo, el exponente urbano puertorriqueño Daddy Yankee cerró su quinta y última función de la serie de conciertos “La Meta”, que ofreció en el Coliseo José Miguel Agrelot, en la que dijo ser el día más importante de su vida.

La relevancia de esa función no solo era porque marcaba el final de su historia musical forjada por las pasadas tres décadas, sino que fue la noche para expresar la impactante revelación de que tras un vacío espiritual, estaba cambiando su vida para entregársela a Dios.

Raymond Luis Ayala afirmó que se siente libre y utilizará las plataformas que tiene a su alcance para evangelizar, lo que llenó de regocijo a las miles de personas que atentamente lo escucharon y le aplaudieron.

Diversas personas del mundo del entretenimiento y ambiente artístico, a través de las redes sociales hicieron públicas sus expresiones acerca de la decisión tomada por el creador del legendario éxito “Gasolina”, que le abrió las puertas al mercado internacional a la música de reguetón y que fue exaltado al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Uno de sus hermanos, Melvin Ayala, quien es cantante de música sacra al estilo urbano, fue uno de los que se manifestó y dejó saber acerca de la relación con Dios que su hermano ya había comenzado a tener, previo a hacerlo público.

“Hoy me siento más orgulloso que nunca lo que he guardado por secreto por muchos años de oración y cuando tomaste el paso de ser creyente callado y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo llegaste a La Meta. Ahora comenzamos una nueva carrera, seguir a Jesucristo nuestro salvador”, publicó Ayala, quien estuvo presente en el público.

Asimismo, el mayor de los tres hermanos, Nomar Ayala, quien actualmente es pastor, tuvo palabras ante el gesto que tuvo el artista. “¡@daddyyankee es de Cristo! ¡Gracias Señor! ‘De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas’‭‭ 2 Corintios‬ ‭5‬:‭17‬ ‭RVR1960‬‬”, destacó en su publicación, a la vez que compartió una imagen del show de drones iluminados en el cielo, que el público tuvo la oportunidad de apreciar a la salida del llamado Choliseo. Ante el mensaje “Cristo Viene”, compartió el comentario “que lo sepa el mundo”.

Por otra parte, el cantante urbano Farruko, quien precisamente en febrero de 2022 durante un concierto en Miami pidió perdón a Dios por el contenido de sus temas, en especial “Pepas”, la más exitosa de su carrera, lo que marcó una nueva etapa en su vida, aferrada al cristianismo.

“Gloria a Dios, bienvenido al reino Maestro @daddyyankee al ejercito de los verdaderos guerreros de verdad. Ahora no vengan a meterle el pie como me hicieron a mí tanto los cristiano como los no cristianos. Disfruta el proceso en orden y a tu paso, tu influencia y dones son de gran aportación al reino, que nadie te castre. Muy feliz por ti hermano mío, qué noticia más dura. Cuenta comigo siempre. Gloria al Padre, hay fiesta en el reino. Cristo Viene”, destacó la voz de “Pasa_je_ro”.

“Améeeen. Esto me hizo el año. Ahora sí verá el verdadero éxito”, publicó el cantante de salsa Michael Stuart, quien en marzo de este año inició a una nueva etapa espiritual en su vida, luego de recibir el sacramento del bautismo en una playa de Puerto Rico, acompañado de familiares y feligreses de su iglesia.

En la publicación del llamado “Big Boss”, respondieron otros colegas del género, entre otras personalidades, como el actor y conferencista Daniel Habif: “Sin duda cuando se conoce a Cristo no queda otra más que enamorarse de Él. La búsqueda termina y comienza la más hermosa y grande aventura. Cristo nos cura, porque el tiempo tarda mucho”.

Por otra parte, cantantes como Yandel le mencionó: “Dios tiene que estar muy feliz”; Jay Wheeler le respondió: “Amén amén! Ahora te admiro y te respeto un millón de veces más”; Baby Rasta, quien lo acompañó en una intervención durante algunos de sus conciertos, dijo: “Amén, Amén. Hay fiesta en el cielo”.