Niños, jóvenes y adultos, fanáticos puertorriqueños y hasta internacionales, llegaron la noche del jueves hasta el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para que nadie les contara, y ser testigos de un importante acontecimiento para la industria de la música. Daddy Yankee, uno de los más grandes pioneros del género urbano anunció hace poco más de un año su retiro y estaría presentándose por última vez donde todo comenzó: Puerto Rico.

Faltaba poco para que el reloj marcara las 10:00 de la noche cuando las luces del Choliseo se apagaron y en las pantallas se proyectara un vídeo con importantes momentos de la vida resume del artista. Rápidamente, de una tarima colgante con la forma de la isla de Puerto Rico una extraña capsula descendió y, al abrirse, salió Daddy Yankee.

“¿Puerto Rico estamos ready? Vamos a convertir esto en una discoteca mundial. La historia musical desde el underground, DJ Playero, Daddy Yankee, los creadores del movimiento del reguetón baby. Vamos arriba, 3,2,1″, fueron las primeras palabras de Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, antes de entonar su primer tema “Funeral” (1994).

PUBLICIDAD

Como era de esperarse con una carrera artística de poco más de tres décadas, la diversa fanaticada que se dio cita en el recinto musical ubicado en Hato Rey, era muestra del pasar del tiempo, y temas clásicos del underground “Yo nunca me quedo atrás”,“Yamilett”(2003), “Latigazo”(2002) y “La combi completa” eran bailados y coreados por personas de distintas generaciones y nacionalidades, demostrando su relevancia en el mercado musical.

/

“Bueno, mi gente linda de Puerto Rico, muchas gracias por ser parte de la vuelta, de la meta. Qué bonito estar en mi casa, en mi isla, en mi Puerto Rico, donde vivo, nací y me crié. No hay mejores shows que hacerlos en la casa. Los amo mucho”, comentó Daddy Yankee, no sin antes agradecer también la presencia de seguidores “del mundo entero” que llegaron con banderas de Nicaragua, México, Chile, Argentina, Honduras y Venezuela, entre otros países.

Para moverse a la tarima principal “flotando” sobre el público que se encontraba en la sección Arena, el artista cantó “Lo que pasó, pasó” (2004) un tema importante para él. “Es una canción que marcó la música latina. Yo quiero cantarla en medio del público y sentir esa vibra por primera vez en mi carrera y despedirme, asimismo. Quiero vivir la experiencia y lo voy a hacer en mi casa”.

En el trayecto del “viaje” a la evolución del reguetón, sonaron otros clásicos del 2004 como como “Tu príncipe”, “Yo voy”, “No me dejes solo”, “Saoko” y “Mayor que yo”.

Ya ubicado en la tarima principal, que contaba con la figura de una cabra, símbolo que ha utilizado el rapero en los últimos años, Daddy Yankee salió vestido completamente de color rojo y comenzó a cantar “Jefe” (2007), “Rompe” (2005) y “Machucando” (2005).

PUBLICIDAD

“Estas canciones que vienen ahora me encantan tanto, porque me las disfruto. Lo más que me gusta de la música es cuando puedo combinar el reguetón con la instrumental, esa es mi área preferida. Por eso, lo que viene ahora, me lo voy a vivir a todos los niveles y quiero que ustedes la canten conmigo”, explicó DY antes de cantar “Ella me levantó” (2007).

A lo largo de su poco más de 30 años de trayectoria musical, muchos hemos crecido escuchando muchas (por no decir todas) las canciones de Daddy Yankee, y ahora, con la tecnología y las aplicaciones como TikTok e Instagram llegaron los “desafíos” de bailes, algo con lo que el boricua ya está muy familiarizado.

“Es increíble que temas de más de una década de momento, parece que son nuevos. Y esta se la voy a dedicar a toda esa gente que la hicieron viral, para que la bailen conmigo”, comentó como preámbulo a “Pasarela” (2012).

Aunque “El Jefe” del género no necesita de otros artistas para ofrecer un espectáculo de primera, la primera función de “La Meta” contó con varios invitados. El primero lo fue el grupo norteamericano de hip-hop, los Jabbawockeez, quienes se unieron a Daddy Yankee en el escenario para recrear el vídeo musical del tema “Pose” 2008.

Durante el transcurso de la noche, el Rey del Reguetón contó con varios brillantes y coloridos cambios de vestuarios, acorde a los temas y a su gran grupo de bailarines.

Otros de los invitados fueron los raperos Baby Rasta y Gringo, De la Ghetto, MC Cejas y Guelo Star, quienes se unieron al Legendaddy para representar a la “Vieja escuela” del género urbano con “Somos de calle” (2008) y “Llegamos a la disco” (2012).

PUBLICIDAD

“No te retires, por favor. Eres un nene. Yo sé que estas cansadito, pero mira ese público…”, le dijo Gringo a Daddy Yankee en medio de aplausos del público.

Para continuar con el “sandugueo” de la noche a la tarima llegó el dúo Jowell y Randy para cantar “Agresivo” (2008) y unas estrofas de “Siente el boom” (2006) y “Safaera” (2020).

Por último, en representación de la “Nueva Escuela” llegó Omar Court para cantar “Beachy” (2023).

Un tercer montaje en el escenario contó con una enorme silueta humana color gris con el pecho abierto y en el que se encontraba sentando Daddy Yankee en un “trono” color dorado.

Como parte de sus últimos lanzamientos musicales, entonó los pegajosos temas “Dura” (2018), “Shaky, shaky” (2019), “Con calma” (2019), “China” (2020) “Que tire pa’ ‘lante” (2020) “Sal y perrea” (2021) y “Remix” (2022).

Finalizando la noche con solo algunos de los más grandes éxitos de Daddy Yankee, pues solo dos horas y media no dan cantar lo trabajado durante las pasadas tres décadas, no podía dejar a un lado “Despacito” (2017). El tema, en colaboración con el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi, les otorgó un Latin Grammy por Best Short Form Music Video, aparte de permanecer en el primer puesto de los Billboard Hot 100 por 110 semanas consecutivas y ser el vídeo con la mayor cantidad de reproducciones en YouTube hasta 2020.

Con el propósito de demostrar una vez más por qué es considerado el Rey del Reguetón, Daddy Yankee retrocedió al 2004. “El tema salió la canción de la década del 2000 al 2010. Cambió la historia de la música para siempre y le abrió las puertas a un género que la gente desconocía. Es la canción más histórica del movimiento urbano”, enfatizó para cantar el éxito “Gasolina”, acompañado de un auto de carreras.

PUBLICIDAD

Y sí, podemos concluir que Daddy Yankee logró su cometido y llegó hasta “La Meta” de su carrera musical.

Las funciones en el Coliseo de Puerto Rico continúan el viernes, sábado y culminan el domingo, 3 de diciembre.