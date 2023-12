Si algo es indiscutible en la carrera de más de tres décadas de Daddy Yankee, uno de los máximos exponentes del reguetón y la música urbana del mundo, es su capacidad de trascender gustos generacionales para convertirse en un símbolo para miles de personas de todas las edades que atesoran y aprecian su música.

Y se hace aún más evidente esa realidad con tan solo echar un vistazo a la gran variedad de personas, de todos los trasfondos sociales, culturales y edadades, que se dieron cita en la noche de este jueves para la primera función de las cinco que ofrecerá el exponente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, y que conforman la histórica serie de conciertos de despedida del “Big Boss”, titulado “De camino a la meta”.

Al son de su éxito “Soy una leyenda”, cientos de personas comenzaron a llegar poco antes de las 7:00 p.m. a las inmediaciones del “Choli”, en especial un nutrido grupo de personas mayores de 50 años que lucían igual o más emocionados que muchos jóvenes en el recinto.

“Vine específicamente a ver a Daddy Yankee porque yo soy admiradora de todo aquel puertorriqueño que ponga el nombre de nuestro país en alto, que haya hecho un movimiento mundial y que haya sido un hombre ejemplar. Que no haya hecho un escándalo de drogas y que haya sido fiel con su esposa de 30 años. Yo soy una persona mayor, pero admiro a Daddy Yankee “, aseguró, contundentemente, María de los Ángeles Santiago, natural de Aibonito y quien cumplirá 77 años el próximo 20 de diciembre.

Con una notable vitalidad, la septuagenaria se mostró sumamente entusiasta con la música de Daddy Yankee y explicó que conoció la música del “Big Boss” en sus clases de zumba.

“Yo hago zumba con mis amigas y ponen mucho la música de él. La primera vez que escuché “Gasolina” se me quedó en la mente”, dijo.

Y, precisamente, la reputación de hombre de familia de Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre de pila del reguetonero, y la cadencia rítmica y pegajosa de su música, es lo que aparentemente atrae mayormente a personas de sobre 50 años que escuchan su música.

“Me gusta la música de Daddy Yankee. Yo soy de los ochenta, pero utilizan música de él para hacer zumba, hay unas cuantas canciones que me gustan, que tienen movimiento y ritmo y son buenas para eso”, indicó por su parte José A. Díaz Mullet, de 61 años y residente en Trujillo Alto.

El hombre, acompañado de su esposa de 58 años y su prima de 69, se mostró impresionado con la variedad de personas de diferentes edades que se dieron cita para presenciar el histórico concierto.

“Aquí yo he visto desde niños hasta adultos, pero es que la música no tiene edad y mientras el espíritu de uno este joven uno disfruta de esto. Hay personas que les gusta leer, caminar, hacer yoga, dibujar, pero hay muchos como yo que nos encanta la música y nos encanta apreciar la música de todos los géneros y todas las generaciones”, aseguró el hombre.

Daddy Yankee ofreció este jueves su último concierto antes de retirarse de los escenarios. (Carlos Rivera Giusti)

Díaz Mullet también defendió el trabajo del “Big Boss”, quien dijo, se ha mantenido fuera de escándalos a través de su carrera.

“Daddy Yankee está en ese género, pero también tiene cositas tirando para pop y a mí me gusta la música de los ochenta como probablemente a él también. Es como todo, el rock heavy metal también me gusta, pero no escucho todo del heavy metal. Hay ciertas canciones, o sea, yo no puedo decirte todo el heavy metal es así, como el reggae también. No se puede generalizar por dos o tres que utilizan líricas que no deben utilizar”, añadió.

De toda América

Pero, la música de Daddy Yankee no solo ha trascendido generaciones, sino también fronteras.

Fuera del recinto, antes de que las personas comenzaran a ingresar al coliseo, se pudieron notar grupos con banderas de sus respectivos países de origen.

Abril Espinoza, una joven mexicana de 24 años y natural de la ciudad de Monterrey, aseguró ser fiel fanática del “Big Boss” y lamentó que se retire de los escenarios.

“La primera canción de reguetón que escuché fue ‘Gasolina’, entonces de ahí mi vida se dedicó al reguetón. Llego aquí a Puerto Rico y me siento como pez en el agua; todo reguetón, todo es salsa, y dije ‘tengo que venir más seguido a Puerto Rico’”, aseguró la joven quien lucía una camiseta del artista y un cartel que leía “Daddy Yankee por ti le echo ganas”.

Miles de fanáticos abarrotaron el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para presenciar el último concierto del llamado "Big Boss" de la música urbana. (Carlos Rivera Giusti)

“Yo lo había ido a ver a su concierto en Monterrey, pero este es el último y no me lo podía perder. Mi familia me apoyó y me dijeron que viniera”, dijo la fanática.

“Daddy Yankee es una marca, realmente no es como solo un género. A todos nos tocó Daddy Yankee”, indicó emocionada.

Asimismo, varias banderas de Chile pululaban entre el público que se iba aglomerando, poco a poco, frente a la entrada principal del coliseo.

José Melo, de 30 años y natural de Santiago, la capital chilena, dijo ser el fanático número uno de Daddy Yankee en Chile.

“Vine solamente por Daddy Yankee porque él es el máximo exponente del reguetón en el mundo”, aseguró.

Por pura coincidencia, y sin planificarlo, Melo explicó que pudo coincidir con una pareja de compatriotas que también vinieron desde Rancagua expresamente para ver al “Big Boss”.

“Nos acabamos de conocer ahora, no vinimos juntos, pero también somos fanáticos de Daddy y vinimos a decirle adiós”, aseguró, por su parte, Benjamín Parralén, de 24 años, quien vino acompañado de su primo Cristobal Bravo, de 28.

Del mismo modo, Mónica Arredondo, de 32, y su hermana, Paola Arredondo, de 29, vinieron desde Ciudad de México a presenciar el histórico concierto.

Daddy Yankee encendió el escenario del Coliseo de Puerto Rico para su último concierto ante su gente. (Carlos Rivera Giusti)

“Vinimos expresamente a ver a Daddy Yankee hoy y mañana. Nos vamos el sábado porque yo vine en enero y supimos lo que pasó, pensé que iba a abrir más fechas, pero al final no lo hizo y dijimos ‘vamos a Puerto Rico’”, indicó Mónica.

“Es increíble, Daddy Yankee ha marcado muchas generaciones. De hecho, yo vine en 2019 a verlo y me enamoré de Puerto Rico completo y no iba a dejar pasar esta oportunidad así que aquí estamos. Y que increíble es que él pueda juntar a tanta gente de tantas edades”, indicó por su parte Paola.