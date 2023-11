A menos de dos días para que arranquen las cinco funciones de “La Meta”, que ofrecerá el exponente urbano puertorriqueño Daddy Yankee, quien ha sido su representante artístico y socio, Raphy Pina, se pronunció a través de las redes sociales para expresarle su agradecimiento por todo lo vivido durante su relación profesional, en una trayectoria de aproximadamente tres décadas.

El también productor, quien cumple una condena federal de 41 meses por posesión ilegal de armas de fuego, le redactó una “última carta”, antes de que el artista se presente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, desde este jueves, 30 de noviembre al domingo, 3 de diciembre.

“Mi ultima carta a @daddyyankee Gracias por enseñarnos que sí se puede. Gracias por demostrar que aunque te critiquen y/o te juzguen los actos y las acciones son las que hablan, el resultado lo lograste. Gracias porque por personas como tu, hoy viven muchos de la industria incluyendome. Motivaste a un universo a que miraran el 100 x 35 como si fuera un continente. Gracias por todo a los que nos diste la mano en silencio sin necesidad de que te vieran diferente pues sabes lo que haces desde el día 1 y los que cantaron contigo en una canción o un escenario se lo llevaran de recuerdo y de experiencia”, manifestó Pina, a quien, recientemente, un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston denegó su apelación para reducir su sentencia de tres años y cinco meses de prisión.

“Gracias por las veces que cometí errores en el proceso y no me juzgaste, me dijiste vamos a corregir y a seguir, eso fue una herramienta que aplique después en el 2015 hasta el sol de hoy para cumplir con todo lo que te había puesto en la mesa. Te despides como un GRANDE, como un chamaco que le dedicó más de 30 años a su música y ahora toca disfrutar de la Paz y tranquilidad y DESCANSAR de la responsabilidad más grande que era complacer a tu público, ellos se que estarán satisfecho con las 400 canciones que tendrán para su disfrute SIEMPRE”, dijo en referencia al ímpetu y lo logrado por el intérpretede “La Gasolina”.

Asimismo, agradeció a la esposa del llamado “Big Boss”, Mireddys González, con quienes creó una relación de familia y de compadrazgo, más allá de los negocios en conjunto.

“Gracias a TI y a @mireddys por estar aquí en las DURAS y no dejarla CAER. Gracias por AMAR a mi familia y estar al pendiente de ell@s. Los amo y después del domingo se que comienzan una etapa más espiritual y la unión se convertirá en una roca con la gracia de DIOS. Disfruta tu despedida, como la pediste, en Puerto Rico 🇵🇷 y con el show más elevado jamás nunca antes visto en la industria, tomó tiempo pero se que valdrá la pena pues haz dejado el legado en alto con este ADIÓS definitivo.Ahora me toca a mi llegar a mi META, porque ya logramos la tuya, AMEN. #GRACIASDADDYYANKEE”, concluyó el padre de cuatro hijos.

Los conciertos que Daddy Yankee ofrecerá este próximo fin de semana sustituyen los conciertos que estaban programados para enero 2023 en el estadio Hiram Bithorn, donde finalizaría la gira de “La Última Vuelta”, que se convirtió en la segunda gira más taquillera en el mundo en el 2022.