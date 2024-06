Brytiago se une Izaak y Jay Wheeler para su “Aura”

“Queríamos crear una canción que no solo hiciera que la gente se moviera, sino que también celebrara la esencia de lo que hace que una mujer sea verdaderamente atractiva más allá del físico. El aura hace una mujer poderosa en todos los sentidos y eso es lo que queremos demostrar en esta canción”, expresó Brytiago a través de declaraciones escritas.

El video musical dirigido por Unenano y producido por Wild House Pictures Powered by 2wolves se filmó en Miami y Puerto Rico, destacándose efectos especiales capturados por múltiples cámaras, creando una experiencia visual tecnológicamente avanzada.

En concierto en agosto

“Vamos a compartir una noche de música como nos gusta y la vamos a pasar muy bien. Me hace muchísima ilusión este reencuentro con ustedes, hace 5 años que no me presento en mi isla. Todos los escenarios son importantes, pero Puerto Rico es mi casa y espero con mucha emoción esa noche”, expresó Brytiago, quien es uno de los artistas con más influencia entre los jóvenes en la industria urbana latinoamericana.