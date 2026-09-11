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Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero celebran 15 años de amor: “Todavía nos quedan muchas primeras veces”

Ambos festejaron con emotivas dedicatorias en las que recordaron su historia como pareja

11 de septiembre de 2026 - 6:08 PM

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La boda de la presentadora, actriz y exreina de belleza mexicana Alejandra Espinoza con el coreógrafo puertorriqueño Aníbal Marrero se celebró el 10 de septiembre de 2011. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El amor todavía es el gran protagonista en la historia de Alejandra Espinoza y Aníbal Marrero, quienes celebraron 15 años de matrimonio con emotivos mensajes que conquistaron a sus seguidores en las redes sociales.

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La presentadora y exreina de belleza reflexionó sobre el camino recorrido junto a su esposo, y recordó los momentos que han marcado su relación a lo largo de los años.

“Hoy miro todas nuestras primeras veces y entiendo que ninguna fue casualidad. Algunas nos hicieron reír, otras nos hicieron llorar, unas nos cambiaron la vida y otras apenas están comenzando. Pero en todas hay algo que se repite: tú y yo. Y Dios en medio de nuestra historia”, escribió Espinoza.

La también conductora celebró la complicidad que han construido durante más de una década y expresó su emoción por las experiencias que aún les quedan por vivir juntos. “Feliz aniversario, te amo. Todavía nos quedan muchas primeras veces”, añadió.

Por su parte, Marrero respondió con una igualmente romántica dedicatoria en la que agradeció a su esposa por el amor, el apoyo y la fortaleza que le ha brindado durante estos años.

“Gracias Alejandra Espinoza por estos 15 años de amor, alegrías y complicidad. El tiempo pasa rápido, pero eres el regalo más grande que Dios me dio”, expresó.

El empresario también reconoció el papel fundamental que ella ha desempeñado en su vida, destacando su respaldo incondicional en los momentos difíciles.

“Gracias por cuidarme, por caminar conmigo, por ser mi gasolina, por levantarme cuando me caigo, pero sobre todo por aguantar mis múltiples personalidades y humores”, escribió entre risas.

Marrero concluyó su mensaje con la confirmación del profundo amor que siente por la conductora y dejó claro que espera compartir la vida a su lado por muchos años más.

“Yo sé que sabes que te amo y que daría lo que sea por ti. Y quiero seguir poniéndome viejito a tu lado. Feliz aniversario”, finalizó.

Las publicaciones estuvieron acompañadas de fotografías que recopilan distintos momentos de su relación y provocaron una ola de felicitaciones por parte de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento, quienes celebraron junto a la pareja este importante capítulo de su historia de amor.

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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