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Carlos Ponce queda fuera de “Top Chef VIP 5″ a las puertas de la recta final

El actor y cantante puertorriqueño fue eliminado en la gala de ayer tras enfrentarse a Nailea Norvind en el reto decisivo

18 de septiembre de 2026 - 2:20 PM

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A lo largo de la temporada Carlos Ponce ganó pruebas de inmunidad, así como beneficios estratégicos. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce se convirtió ayer, jueves, en el más reciente eliminado de “Top Chef VIP 5″. Tras enfrentarse a la actriz Nailea Norvind en el decisivo reto de eliminación, el artista no logró convencer al jurado con su propuesta culinaria y tuvo que despedirse de la competencia.

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Con su salida, Ponce quedó a las puertas de la fase culminante del “reality” gastronómico de Telemundo y puso fin a una participación marcada por su carisma, constancia y capacidad para superar momentos difíciles dentro de la cocina. A lo largo de la temporada, logró mantenerse en carrera gracias a varios platos destacados.

El galán de telenovelas llegó a obtener inmunidad y otras ventajas estratégicas.

La eliminación sorprendió tanto a sus compañeros como a numerosos seguidores del programa, ya que el boricua era considerado uno de los concursantes más queridos y respetados de la temporada. Tras conocerse la decisión, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y reconocimiento hacia el artista.

La cuenta oficial de “Top Chef VIP” también dedicó un mensaje de despedida al artista, agradeciéndole su entrega y participación durante la competencia. La publicación tuvo reacciones mixtas de seguidores que lamentaron su salida del programa.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
1 / 21 | Estos son los 20 participantes de "Top Chef VIP 5" . "Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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