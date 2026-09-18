Carlos Ponce queda fuera de “Top Chef VIP 5″ a las puertas de la recta final

El actor y cantante puertorriqueño Carlos Ponce se convirtió ayer, jueves, en el más reciente eliminado de “Top Chef VIP 5″. Tras enfrentarse a la actriz Nailea Norvind en el decisivo reto de eliminación, el artista no logró convencer al jurado con su propuesta culinaria y tuvo que despedirse de la competencia.

Con su salida, Ponce quedó a las puertas de la fase culminante del “reality” gastronómico de Telemundo y puso fin a una participación marcada por su carisma, constancia y capacidad para superar momentos difíciles dentro de la cocina. A lo largo de la temporada, logró mantenerse en carrera gracias a varios platos destacados.

El galán de telenovelas llegó a obtener inmunidad y otras ventajas estratégicas.

La eliminación sorprendió tanto a sus compañeros como a numerosos seguidores del programa, ya que el boricua era considerado uno de los concursantes más queridos y respetados de la temporada. Tras conocerse la decisión, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y reconocimiento hacia el artista.

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La cuenta oficial de “Top Chef VIP” también dedicó un mensaje de despedida al artista, agradeciéndole su entrega y participación durante la competencia. La publicación tuvo reacciones mixtas de seguidores que lamentaron su salida del programa.