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Elvis Crespo y Beéle unen ritmos por primera vez

El merengue se encuentra con los sonidos urbanos y el pop contemporáneo

18 de septiembre de 2026 - 8:58 AM

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Elvis Crespo y Beéle unen ritmos para poner al mundo a bailar. (eduardo.montes.alvarez@gmail.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Dos generaciones, dos estilos y una misma invitación a celebrar. Elvis Crespo y Beéle unieron fuerzas en “Pa’ Bailar”, una colaboración que fusiona los metales y la percusión del merengue clásico con elementos de la música urbana y el pop contemporáneo.

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La energía tropical de Elvis Crespo se encuentra con el característico estilo vocal de Beéle en una canción concebida para la pista de baile. Con una producción que conecta la esencia del merengue con sonidos actuales, “Pa’ Bailar” crea un punto de encuentro entre generaciones y demuestra la capacidad de la música tropical para evolucionar sin perder su identidad.

La colaboración con el artista colombiano Beéle fue una de las primeras canciones que Crespo escuchó como parte de esta nueva etapa musical y, desde el primer momento, el coro llamó su atención. Producida por Andy Clay, Giovel Simón y Alexander (A.C) Castillo, “Pa’ Bailar” fusiona la esencia del merengue con un sonido fresco y actual.

“Pa’ Bailar” captura la química y la intensidad de una celebración nocturna en la que los problemas quedan afuera y la música toma el control. Desde sus primeros acordes, la canción invita a dejar atrás las preocupaciones y entregarse al ritmo.

“Pa’ Bailar” está disponible en todas las plataformas digitales a partir del 17 de septiembre.

Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas. El merenguero cantó por casi tres horas de espectáculo. El artista pudo presentar uno de los montajes más grandes dentro del género del merengue que se ha realizado en el Choliseo.
1 / 10 | Así Elvis Crespo conquistó el Coliseo de Puerto Rico . Elvis Crespo se presentó a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico. El recibió la distinción de "sold out" por la asistencia de 15,000 personas. - Suministrada

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