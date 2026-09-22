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Aleks Syntek recibe una invitación de la Universidad del Perreo

El cantante mexicano recibió una beca completa para estudiar en la institución creada por el reguetonero Wisin

22 de septiembre de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aleks Syntek. (El Universal/GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Aleks Syntek recibió una peculiar invitación de la Universidad del Perreo, institución creada por el reguetonero Wisin, que le ofreció una beca completa para cursar estudios y ocupar un lugar en primera fila durante la clase magistral del semestre.

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A través de un comunicado dirigido a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del cantante, el Comité de Admisiones de la institución aseguró que la decisión fue tomada después de una “rigurosa evaluación” de su trayectoria.

“Tenemos el honor de informarle que, tras una rigurosa evaluación de su trayectoria, el Comité de Admisiones ha resuelto otorgarle una beca completa para cursar estudios en la Universidad del Perreo”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de Instagram.

El documento señala que la beca incluye “matrícula completa, acceso a todas las cátedras y un lugar reservado en primera fila para la clase magistral del semestre”.

“Le damos la bienvenida a la familia. Aquí se viene a aprender, a sudar y a perrear con honores”, concluye el comunicado firmado por el Comité de Admisiones.

La invitación ocurre después de las recientes polémicas protagonizadas por Syntek a raíz de sus comentarios sobre la música actual, particularmente el reguetón.

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Mira cómo se mofó de los boricuas y, luego, se tiró al piso del escenario durante un concierto en México.

El episodio más reciente ocurrió el 15 de septiembre, durante su presentación en los festejos por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, donde el cantante cuestionó las preferencias del público y lanzó críticas contra el reguetón y artistas como el puertorriqueño Bad Bunny.

Durante el concierto también hubo reclamos y abucheos, situación que posteriormente llevó al intérprete a pronunciarse en redes sociales.

Días después, el cantante mexicano también anunció que se alejará de México, y aseguró que regresará con buenas noticias y escribió: “alejarme significa salvación mental y espiritual”.

Tags
Aleks Syntek WisinReguetónBad Bunny
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El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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