Esta canción se convirtió en el éxito número uno que más tiempo ha permanecido en lo más alto de las listas de todos los tiempos

NUEVA YORK (AP) — “Choosin’ Texas”, de Ella Langley, una canción de desamor con un ritmo moderado y un toque country —y algo más—, lanzada el pasado mes de octubre, es sin duda alguna el mayor éxito de 2026.

“Choosin’ Texas” es también el éxito que más tiempo ha permanecido en el número 1 en Estados Unidos, tras haber ocupado durante 23 semanas el primer puesto de la lista Billboard Hot 100, que abarca todos los géneros, según se anunció el martes.

Esto significa que la canción ha superado varios récords establecidos por “A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey, “Old Town Road” de Lil Nas X, “I Will Always Love You” de Whitney Houston y, lo más impresionante, “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey. Este clásico navideño de Mariah Carey ostentaba el récord anterior, con 22 semanas en el número 1.

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El sonido relajado de la canción, su atractivo que trasciende géneros y su historia de desamor son algunas de las razones. Pero su éxito sigue siendo una sorpresa.

Así de grande se ha vuelto “Choosin’ Texas”

Luminate, la empresa especializada en datos y análisis del sector, reveló que “Choosin’ Texas” había registrado 911 millones de reproducciones bajo demanda en EE. UU. y 1.26 mil millones a nivel mundial a mediados de agosto. Teniendo en cuenta que Langley comenzó el año 2023, más o menos cuando debutó en el Grand Ole Opry, con menos de un millón de oyentes mensuales en Spotify —y que ahora cuenta con más de 32 millones—, su ascenso ha sido meteórico.

Históricamente, la audiencia del country se ha centrado en la difusión radiofónica. Esto ha cambiado en cierta medida a medida que el género ha ido ganando popularidad, consolidándose en torno a lo que Jaime Marconette, de Luminate, describe como un “oyente más joven y orientado al streaming”. Afirma que se trata de una “tendencia que se viene gestando desde hace varios años y que se ha acelerado” gracias a éxitos como “Choosin’ Texas”.

Claire Heinichen, editora sénior de Spotify, afirma que el crecimiento de la canción ha sido a la vez explosivo y constante. “Choosin’ Texas” “tuvo un gran comienzo”, explica, pasando de la lista de reproducción de música country más importante de la plataforma, “Hot Country”, a sus listas más amplias y genéricas, ya que gusta a todo tipo de público.

“Ha entrado en “Today’s Top Hits”, que es nuestra lista de reproducción insignia a nivel mundial, pero también aparece en las listas de reproducción “Mood” y “Moments” porque encaja muy bien con actividades como “conducir”, “relajarse” o “una barbacoa””, afirma Heinichen. “Realmente funciona en cualquier contexto”.

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No son solo los aficionados a la música country los que se sienten identificados con “Choosin’ Texas”.

“El éxito de la canción en una lista de reproducción como “Today’s Top Hits” es una señal de que esto está funcionando entre un público que no busca un género concreto", afirma Heinichen. “Sin duda, está creciendo en todas las direcciones”.

El sonido característico de “Choosin’ Texas” pone de manifiesto su perdurabilidad

Para conocer otra explicación del éxito de la canción, basta con escuchar a Langley. Es “como el sirope”, afirma Nate Sloan, musicólogo, profesor adjunto de la Universidad del Sur de California y copresentador del podcast “Switched On Pop”.

Canta con frases largas que sumergen al oyente en el ritmo de la canción, desde la primera nota de guitarra hasta la coda. “Es casi como un trance”, afirma Sloan.

También recurre a otros géneros; una fusión que se aprecia en gran parte del country moderno. El tema “Choosin’ Texas” de Langley presenta ritmos disco brillantes, muy parecidos a los de Kacey Musgraves.

“Tiene un toque un poco más rockero o incluso con influencias del soul”, afirma Sloan. “Parte del motivo por el que canciones como “Choosin’ Texas” logran llegar a un público tan amplio es que, musicalmente, incorporan una gran variedad de influencias".

Charles L. Hughes, profesor del Rhodes College y autor de “Country Soul”, afirma que la canción evoca diferentes épocas de la música country y, al mismo tiempo, tiene un aire contemporáneo.

En su opinión, “Choosin’ Texas” se inspira en la época de finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando los músicos country incorporaban elementos de R&B y pop a su sonido —pensemos en Ronnie Milsap, Barbara Mandrell y Charlie Rich—, pero no se queda estancada en ese periodo. Esos sonidos se filtran a través de un estilo de composición posterior a Musgraves y a Miranda Lambert, con el encanto peculiar de Langley. (Lambert y Langley son dos de los cuatro coautores de la canción).

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“La mejor música country tiene un pie en el pasado y otro en el presente, si no en el futuro”, afirma Hughes. “Y eso es precisamente lo que ella está haciendo”.

A pesar de su musicalidad ligera y alegre, “Choosin’ Texas” es un éxito inusual, ya que no presenta las características que, históricamente, definen a un éxito número uno. Es muy específica —con sus detalladas descripciones de los personajes y la geografía en la letra—, lo cual es “contrario a lo que normalmente se espera de una gran canción pop de éxito que se supone que debe gustar a todo el mundo”, afirma Sloan. Además, es “tranquila”, añade Sloan. “No es grandilocuente ni tiene carácter de himno”.

“No tiene momentos destacados”, afirma Hughes. Pero cuenta tanto con un sutil ritmo bailable como con la guitarra steel, por lo que “suena a country, pero no ahuyenta automáticamente a quienes se muestran reacios a ciertos tipos de sonidos country”.

Hay un brillo que traspasa las fronteras entre géneros, pero lo hace sin dejar de sonar suave: es el tipo de tema que invita a volver a escucharlo una y otra vez.

La letra de “Choosin’ Texas” tiene algunas cosas a su favor

“Choosin’ Texas” sigue una gran tradición de “canciones que las mujeres del campo cantan sobre lo que hacen los hombres en los bares”, afirma Hughes.

Es muy sencillo: está perdiendo a su amante, que se va con otra. No va a luchar por él; es una canción de resignación que termina con ella bebiendo sola mientras él elige Texas (otra mujer) en lugar de ella (y Tennessee). Es un tema universal sobre el desamor con potencial para llegar a todas las generaciones: sirve tanto para la inseguridad que supone una primera ruptura como para el final de una relación duradera a causa de otra mujer o de una mudanza.

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“Tiene unas expresiones geniales que te aportan un poco de distancia irónica, tanto como narrador como oyente”, afirma Sloan.

“No hace falta una bola de cristal para darse cuenta”, asiente Langley en el estribillo, “de que un vaquero siempre encuentra la manera de marcharse”.

Las letras también son ingeniosas y destacan dentro del country contemporáneo, afirma Hughes. (Compáralas con “Fish Hunt Golf Drink”, de Luke Bryan). Y es muy detallada: a la amante de Langley le encanta “Amarillo by Morning”, de George Strait, una canción emblemática de Texas; por eso está bebiendo whisky de Tennessee.

“En el mundo de la música pop existe el fenómeno que algunos críticos han denominado “el éxito triste”“, afirma Sloan. En el country, es aún más habitual tomar algo triste y transformarlo en algo divertido o impasible. “Y eso es precisamente en lo que ella destaca, en esta canción”.

“Choosin’ Texas” dice mucho sobre la música en 2026

El hecho de que artistas que suelen encabezar las listas de éxitos, como Taylor Swift, Morgan Wallen y Bad Bunny, no hayan sacado nuevos álbumes este año podría haber allanado el camino para el dominio de “Choosin’ Texas”, pero Sloan considera que su ascenso es indicativo de otra cosa.

“Nos encontramos en un entorno en el que se puede medir el éxito de una canción de forma cuantitativa”, afirma. “Pero, en cuanto a su impacto cultural real, puede que sea más fragmentado de lo que se cree”.

En resumen: “Choosin’ Texas” está en lo más alto. Pero, ¿cuánta gente conoce el nombre de Langley, del mismo modo que conocían los de Houston y Carey cuando se lanzaron esos éxitos?

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“No parece el eje central de un monocultivo, pero sin duda es una parte fundamental de la cultura radiofónica, las listas de reproducción en streaming y TikTok”, añade Hughes. “Pero está llegando a estos distintos públicos de una forma que, al combinarse, da lugar a algo enorme”.

Pero, ¿qué le depara el futuro a Langley? No es una artista de un solo éxito: su galardonada colaboración de 2024 con Riley Green, “You Look Like You Love Me”, es prueba de ello.