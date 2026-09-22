Wilson Santiago de Mochileando se casará en Portugal: “El amor también merece espacio”

El empresario e “influencer” puertorriqueño Wilson Santiago de la plataforma de viajes Mochileando, vive uno de los momentos personales más bonitos de su vida por lo que decidió compartirlo con sus seguidores en las redes sociales.

Santiago sorprendió hoy, martes, con la revelación de que pronto contraerá matrimonio con su novio Carlos Xavier Torres en Portugal.

“He compartido muchos viajes con ustedes. Hoy les comparto uno de los más hermosos: ¡me caso!“, expresó Santiago en una emotiva reflexión en la que hace una analogía del matrimonio con emprender un nuevo viaje.

“Hubo un tiempo en que dije que nunca me casaría. Pero la vida nos enseña, nos cambia y nos regala encuentros que nos hacen imaginar caminos nuevos. En pocos días celebraré este amor en Portugal, rodeado de tanta gente que amo. Solo pensarlo me aprieta el corazón”, precisó Santiago.

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El viajero frecuente narró cómo encontrar el amor en medio de un proceso de dolor le cambió su vida para siempre. De igual forma, detalló que procuró guardar su privacidad como pareja.

“Carlos llegó en uno de los momentos más oscuros de mi vida y ha estado ahí, acompañándome, queriéndome y construyendo conmigo. Este proceso ha sido hermoso y de mucho aprendizaje. Me siento feliz y profundamente orgulloso de unir mi vida con él.He procurado caminar sin demasiadas pretensiones, sin vivir para cumplir expectativas ajenas. Mi brújula ha sido sencilla: no hacer daño, aportar algo bueno a quienes me rodean y construir una vida que me haga feliz. Aunque comparto mucho de mis viajes y mi trabajo, suelo cuidar mi vida privada. La privacidad no es sinónimo de secretividad; también es una forma de cuidar lo que uno ama. Y hoy quiero compartirles esta alegría porque, entre tanto ruido y tanto odio en las redes, el amor también merece espacio”, reveló.