El emotivo mensaje de Laura Pausini a Shakira

Uno de los momentos más memorables en la escena musical internacional se hizo realidad en España, cuando las estrellas Shakira y Laura Pausini compartieron escenario.

La combinación perfecta se dio durante la residencia de Shakira en España, donde la colombiana ofrece una serie de 12 conciertos de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Madrid. Shakira le dio una gran sorpresa a sus fanáticos la noche del 20 de septiembre con la invitada de lujo que tuvo en la tercera función.

Las artistas interpretaron juntas el tema “Antología”, ante una audiencia en pleno frenesí.

Tras la presentación, Pausini expresó su emoción, a través de sus redes sociales, por haber compartido el escenario con la cantante colombiana donde destacó la inquebrantable trayectoria de ambas en la música.

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“Ayer ha sido algo espectacular. Estoy muy emocionada y muy feliz de haber tenido la suerte de compartir, no solo esta noche, sino también 30 años juntas por el mundo, con muchos ideales, valores e ideas en común”, comenzó Pausini en su mensaje.

La cantante italiana le habló directamente a Shakira.

“Shakira te admiro muchísimo por tu manera de ser, por no haberte rendido nunca y por transmitir siempre un mensaje de fuerza y esperanza a todos. Eres una gran artista. Te adoro muchísimo. Gracias por esta noche. 🤍“, puntualizó.

Ante las palabras de Pausini, Shakira aprovechó y le respondió en la misma publicación.

“Laura, gracias por tus lindas palabras y por ese regalo que nos has dado a nosotros tus admiradores de siempre!!Gracias por tu sencillez, calidez y por toda la dulzura y el amor que transmites!!Te amamos!”, aseguró la voz de “Ciega, sordomuda”.

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