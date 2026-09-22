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Dolly Parton hizo un viaje en secreto para tratar el cáncer

La fenecida estrella voló miles de millas en busca de un tratamiento efectivo

22 de septiembre de 2026 - 8:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Dolly Parton murió a los 80 años. (Timothy D. Easley)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante estadounidense Dolly Parton viajó en secreto a Alemania para someterse a un tratamiento experimental contra el cáncer aproximadamente un año antes de su muerte, según informa TMZ.

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El medio, que ha obtenido la información consultando a fuentes cercanas a la cantante, asegura que Parton luchó en privado contra el cáncer durante el último año de su vida y buscó tratamiento en el extranjero.

La artista voló a Frankfurt en un avión privado para recibir el tratamiento, aunque TMZ indica que “no está claro en qué consistía exactamente el procedimiento médico”.La compositora de éxitos como “Jolene” o “I will always love you”, que falleció el 18 de agosto a los 80 años, permaneció en Alemania cerca de una semana antes de regresar a casa.

Al parecer, la leyenda de la música country creía que el tratamiento al que fue sometida le ayudó a recuperar fuerzas, por lo que consideraba que había sido eficaz.

Nacida en Tennessee en enero de 1946, Parton forjó una histórica carrera musical y una prolífica labor filantrópica que la convirtieron en uno de los máximos referentes culturales del estado y del país.

Dolly Parton tenía 80 años. La actriz murió por complicaciones de salud. Fue una de las cantantes más populares en Estados Unidos.
1 / 12 | Adiós a Dolly Parton: la eterna "reina del country". Dolly Parton tenía 80 años. - Timothy D. Easley

Considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia, cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.

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Dolly PartonCáncer
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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