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Tributo al legado musical de Roberto Carlos será en Caguas

El Café Teatro Moneró será el escenario del espectáculo “Detalles & emociones”

21 de septiembre de 2026 - 8:06 AM

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El espectáculo será dedicado a la música de Roberto Carlos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El romanticismo y la nostalgia se unirán en “Detalles & emociones”, tributo al Rey de la Música Latina Roberto Carlos, un espectáculo íntimo que celebrará la extraordinaria trayectoria del legendario cantautor brasileño, una de las figuras más reconocidas y queridas de la música romántica, con más de 120 millones de discos vendidos alrededor del mundo.

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El concierto se presentará el viernes, 23 de octubre de 2026, a las 8:00 p.m. en el Café Teatro Moneró, ubicado en el tercer nivel de Bellas Artes de Caguas.

“Detalles & emociones” ha sido concebido en un formato íntimo, principalmente a piano y voz, que propiciará un ambiente de cercanía y complicidad entre los artistas y el público. La propuesta busca revivir las canciones que han acompañado amores, encuentros, despedidas y momentos inolvidables de varias generaciones.

El repertorio incluirá temas inolvidables como “Qué será de ti”, “Cóncavo y convexo”, “Lady Laura”, “Desahogo”, “Amigo”, “Detalles” y “Emociones”, además de otras canciones que marcaron la carrera de Roberto Carlos y continúan formando parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

Este recorrido musical estará a cargo de la reconocida cantante puertorriqueña Ana Marta Arraiza y del intérprete cubano Freddy Lugo, ambos de amplia trayectoria. Lugo ha colaborado con destacadas figuras de la música como Willy Chirino, Aymée Nuviola y Óscar D’León, entre otros.

A esta velada se unirá como artista invitada Ana del Rocío, conocida como “La Voz Flamenca de Puerto Rico”, quien aportará su fuerza y sensibilidad interpretativa al homenaje.

La dirección musical y el piano estarán a cargo del maestro Eduardo Reyes, reconocido músico, productor y director musical. A lo largo de su carrera ha participado en producciones para artistas como Cristian Castro y Melina León, entre otros, y recientemente recibió un premio Emmy por su trabajo en la producción musical de “Rockolandia”.

Además de disfrutar de la música, el público conocerá historias y anécdotas relacionadas con las canciones y distintos momentos de la carrera del artista. Será más que un concierto, un encuentro cercano con las emociones y el legado musical de Roberto Carlos.

“Detalles & emociones” invita al público a cantar, recordar y volver a sentir esas canciones que, con el paso de los años, se han convertido en parte de su propia historia.

Boletos a la venta en Ticketera y en la boletería del CBA de Caguas. Información: 787-305-3600.

Tags
CaguasCentro de Bellas Artes de Caguas
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