Fallece Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

LOS ÁNGELES — Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el domingo a los 27 años, según informó un representante de la familia.

Gerber falleció en un centro de rehabilitación, según los registros en línea de la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles.

La muerte fue confirmada por Allie Jenkins, representante de Crawford y Rande Gerber, que se casaron en 1998.

“La familia pide que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles y dolorosos”, afirmó Jenkins en un correo electrónico enviado el domingo por la noche.