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Fallece Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

El joven de 27 años murió en un centro de rehabilitación en Los Ángeles

21 de septiembre de 2026 - 7:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven Presley Gerber. (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LOS ÁNGELESPresley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el domingo a los 27 años, según informó un representante de la familia.

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Gerber falleció en un centro de rehabilitación, según los registros en línea de la Oficina del Forense del condado de Los Ángeles.

La muerte fue confirmada por Allie Jenkins, representante de Crawford y Rande Gerber, que se casaron en 1998.

“La familia pide que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles y dolorosos”, afirmó Jenkins en un correo electrónico enviado el domingo por la noche.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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