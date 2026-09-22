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Dalvin “La Melodía” va “Pal’ Choli” tras hacer historia en el Coca-Cola Music Hall

El cantante dominicano logró seis funciones completamente vendidas la pasada semana

22 de septiembre de 2026 - 9:18 PM

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El cantante dominicano Dalvin "La Melodía". (Suministrada/Portezis)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Después de hacer historia con seis funciones completamente vendidas en el Coca-Cola Music Hall, el cantante dominicano Dalvin “La Melodía” se prepara para asumir un nuevo reto en Puerto Rico: llevar su espectáculo “La Otra” al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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La nueva cita con el joven bachatero será el 16 de enero de 2027.

La noticia llega luego de la extraordinaria respuesta que recibió durante su primera serie de conciertos en la isla, donde logró un récord sin precedentes: convertirse en el primer artista en alcanzar seis funciones completamente vendidas en el Coca-Cola Music Hall desde la apertura del recinto.

El cantante dominicano Dalvin "La Melodía", inició la primera de seis funciones sold out en la noche del jueves en el Coca-Cola Music Hall.El joven cantante subió por primera vez a un escenario en Puerto Rico para encontrarse ante un público fiel que le demostró su respaldo agotando las entradas para sus presentaciones en el popular recinto. El espectáculo fue producido por Plug & Play, presidida por Vitico Roque, y Chad Events, de Rolando Santa. La primera noche confirmó en vivo lo que ya había ocurrido en la boletería: Dalvin “la Melodía” llegó a Puerto Rico con una fanaticada que conocía sus canciones y que convirtió su debut en una celebración.
1 / 7 | Dalvin "La Melodía" conquista al público boricua en el Coca-Cola Music Hall. El cantante dominicano Dalvin "La Melodía", inició la primera de seis funciones sold out en la noche del jueves en el Coca-Cola Music Hall. - Suministrada/Portezis

Las presentaciones se realizaron los días 10, 11, 13, 14, 15 y 19 de septiembre.

Lo que inicialmente sería el debut de Dalvin en concierto en Puerto Rico rápidamente se convirtió en un fenómeno de ventas, provocando nuevas funciones hasta completar seis noches con boletos agotados.

Con apenas 23 años, Dalvin se perfila como una de las figuras de la nueva generación de la bachata.

Temas como “Chiquilla bonita”, “Mi reina”, “Ya me enteré”, “Tesoro perdido”, “Amnesia”, “Alma rota” y “Duele”, entre otros, han conectado especialmente con una nueva generación de seguidores. Ahora apunta hacia un escenario de mayores dimensiones.

Los boletos estarán disponibles este miércoles, 23 de septiembre de 2026, a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.

El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones.El cantante de bachata dominicano cumplió su sueño de cantar junto a Farruko en la segunda de sus seis funciones. "Para mí es un honor participar con él. Soy fanático. Lo veía por televisión y redes, y hoy se cumplió ese sueño...", fueron las palabras de Dalvin sobre Farruko.
1 / 8 | Dos invitados de lujo en la segunda función de Dalvin "La Melodía" en Puerto Rico . El reguetonero Farruko y la cantante Melina León se unieron a la velada musical de Dalvin "La Melodía" en el Coca- Cola Music Hall, con sus respectivas actuaciones. - Suministrada
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