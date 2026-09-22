Dalvin “La Melodía” va “Pal’ Choli” tras hacer historia en el Coca-Cola Music Hall
El cantante dominicano logró seis funciones completamente vendidas la pasada semana
22 de septiembre de 2026 - 9:18 PM
22 de septiembre de 2026 - 9:18 PM
Después de hacer historia con seis funciones completamente vendidas en el Coca-Cola Music Hall, el cantante dominicano Dalvin “La Melodía” se prepara para asumir un nuevo reto en Puerto Rico: llevar su espectáculo “La Otra” al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
La nueva cita con el joven bachatero será el 16 de enero de 2027.
La noticia llega luego de la extraordinaria respuesta que recibió durante su primera serie de conciertos en la isla, donde logró un récord sin precedentes: convertirse en el primer artista en alcanzar seis funciones completamente vendidas en el Coca-Cola Music Hall desde la apertura del recinto.
Las presentaciones se realizaron los días 10, 11, 13, 14, 15 y 19 de septiembre.
Lo que inicialmente sería el debut de Dalvin en concierto en Puerto Rico rápidamente se convirtió en un fenómeno de ventas, provocando nuevas funciones hasta completar seis noches con boletos agotados.
Con apenas 23 años, Dalvin se perfila como una de las figuras de la nueva generación de la bachata.
Temas como “Chiquilla bonita”, “Mi reina”, “Ya me enteré”, “Tesoro perdido”, “Amnesia”, “Alma rota” y “Duele”, entre otros, han conectado especialmente con una nueva generación de seguidores. Ahora apunta hacia un escenario de mayores dimensiones.
Los boletos estarán disponibles este miércoles, 23 de septiembre de 2026, a las 10:00 a.m., a través de Ticketera.
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