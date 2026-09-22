Triurbano renace entre boleros, guitarras y nuevas historias

Después de varios años de pausa, las guitarras y voces de Triurbano vuelven a encontrarse. Esta agrupación puertorriqueña, fundada en 2010, regresa con nuevos integrantes, una propuesta renovada y un álbum de nueve canciones que esperan estrenar a mediados de octubre.

El grupo comenzó esta nueva etapa con “Sigo amando”, una canción del compositor aiboniteño Guillermo Rivera. El tema cuenta ya con un vídeo promocional grabado en Coamo, donde viven varios de sus integrantes y en el que se realizó buena parte del trabajo musical del proyecto.

“Lo que hacemos en Triurbano es revivir y componer canciones con una letra profunda y con significado, algo que muchas veces se ha perdido con la música contemporánea y urbana”, explicó Kenny Bermúdez, uno de los integrantes originales del grupo y quien impulsó el regreso actual. “Queremos que la persona diga: ‘Esa letra tan profunda me lleva a algo que viví’”.

PUBLICIDAD

La esencia del grupo sigue vinculada a la música de trío, pero su nueva alineación busca darle otros colores. Ángel Armando Malavé, Pedro Iván Berríos y Bermúdez combinan sus voces de tenor y barítono, mientras cada uno aporta también desde las guitarras. A diferencia de la estructura tradicional de muchos tríos, los tres pueden asumir el papel de voz principal dependiendo de la canción.

“Las canciones que se habían grabado de Triurbano eran unos boleros frescos con voces distintas a las típicas de quienes iniciaron el género. Es una voz más popular y contemporánea, pero sigue siendo bolero con la temática del idilio de amor”, destacó Malavé, quien toca guitarra y requinto, además de cantar como tenor dos. “Una de las cosas que me gusta es que los tres tenemos el protagonismo; no es como los tríos de antaño donde había solo un cantante principal. Aquí los tres en su momento asumimos el rol de voz principal y vamos alternando según la canción”.

En el caso de Berríos, natural de Aibonito y criado en Comerío, fue incluido en la agrupación debido a que tiene un tono de voz estilo barítono, lo que permite que haya una variación en las canciones. “Triurbano antes tenía la distinción de ser tres tenores, pero esta vez querían que hubiera colores vocales diferentes”, explicó el músico profesional. “Cuando me llamó Kenny y me hace el acercamiento, algo dentro de mí me dijo que le dijera que sí, y la verdad es que no me arrepiento. Cumplí 40 años en abril y siento que esto es lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo”.

PUBLICIDAD

El Dr. José A. Marrero Alvarado, a la derecha, es el fundador y productor de Triurbano, un grupo de jóvenesque interpretan música al estilo de trío, el cual está compuesto por, desde la izquierda, Ángel Armando Malavé, Kenny Bermúdez y Pedro Iván Berrios. (Pablo Martínez Rodríguez)

De hecho, Triurbano nació en 2010 a partir de unas canciones que el músico y profesor José A. Marrero Alvarado había compuesto y quería grabar con buenas voces y mucha calidad sonora. El nombre surgió de la idea de crear un trío moderno con una propuesta de fusión. Desde entonces, bajo la tutela de Marrero Alvarado, quien también es el fundador de la Tuna de San Blas, la agrupación ha pasado por distintos cambios de integrantes y ha producido tres discos antes de hacer una pausa hace 10 años.

Más allá del nuevo disco

El grupo ya comenzó a probar esta nueva etapa frente al público. Su primera presentación ocurrió en febrero en Hacienda El Negro, en Toa Alta, y desde entonces han continuado alternando presentaciones con ensayos y sesiones de grabación. El trabajo no ha sido sencillo, ya que los integrantes tienen compromisos profesionales y familiares, por lo que han tenido que coordinar sus agendas para completar el proyecto. Aun así, el disco se encuentra cerca de terminarse y la agrupación ya piensa en lo que vendrá después.

“Entiendo que Triurbano tiene los elementos suficientes para ser una entidad musical a otro nivel y dejar un legado”, explicó Bermúdez Reyes, maestro de profesión y director de banda y coro. “Cuando volví con Marrero le dije que quería hacer esto para no dejar caer a Triurbano, no para ser solo un grupo, sino para dejar un legado de canciones originales. Queremos ser una institución musical”.