Guía para ver los MTV Video Music Awards 2026

NUEVA YORK— Taylor Swift volverá a batir récords. Recibirá el domingo, en los Premios MTV a los Videos Musicales de 2026, el inaugural reconocimiento Artist Director Honors, con lo que se convertirá en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Actualmente, Swift está empatada con Beyoncé en el título de la artista con más premios en la historia de los VMA. Ambas tienen 30. Eminem es el artista masculino con más VMA, con 15.

El nuevo galardón, que según los VMA busca reconocer a artistas “cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del video musical y ha impulsado el arte de la narración visual”, elevará su total a 31.

A continuación, todo lo que necesitas saber sobre la próxima entrega de premios.

¿Cuándo son los Premios MTV VMA 2026?, ¿cómo verlos?

La ceremonia de dos horas de los Premios MTV a los Videos Musicales se transmitirá en vivo por CBS el domingo 27 de septiembre, a las 7:30 de la noche desde el Teatro Peacock en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Conducida por Snoop Dogg, también se emitirá simultáneamente por MTV y estará disponible en streaming en Paramount+ en Estados Unidos.

El programa estará disponible para verse en streaming a nivel mundial al día siguiente en Paramount+ y MTV.

CBS es la casa de varias premiaciones, incluidos los Tony y los American Music Awards. Ha transmitido los Grammy desde 1973, aunque ese programa pasará a ABC en 2027.

¿Quién está nominado a los MTV VMAs 2026?

Madonna encabeza la ceremonia de este año, con 11 nominaciones que incluyen video, artista y canción del año, además de mejor colaboración, dance, dirección, dirección de arte, cinematografía, edición, coreografía y efectos visuales.

Swift sigue a Madonna con la segunda mayor cantidad de nominaciones, con nueve.

A esas potencias del pop les siguen Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete menciones cada una, así como Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson con cinco. LISA de Blackpink tiene cuatro, y Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean están empatados con tres.

Completan la categoría de nominados a artista del año Grande, Mars, Carpenter y Morgan Wallen, además de Madonna y Swift.

1 / 42 | Así llegaron las celebridades a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards . El artista boricua Ricky Martin a su llegada a la alfombra de los MTV Video Music Awards celebrado en el UBS Arena en Nueva York. - Evan Agostini 1 / 42 Así llegaron las celebridades a la alfombra roja de los MTV Video Music Awards El artista boricua Ricky Martin a su llegada a la alfombra de los MTV Video Music Awards celebrado en el UBS Arena en Nueva York. Evan Agostini Compartir

¿Qué hay de nuevo este año?

Los Video Music Awards de este año cuentan con 26 nominados por primera vez, entre ellos GENER8ION y Yung Lean (por su colaboración “Storm”) y la boy band de K-pop CORTIS y la cantante viral de “Boston”, Stella Lefty, con dos nominaciones cada uno.

Otros nominados destacados por primera vez incluyen a Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean, Tucker Wetmore y Sienna Spiro.

La categoría de mejor dance regresa por primera vez en siete años. Entre los nominados están “Nobody’s Girl” de McRae; “New Religion” de Bebe Rexha y Faithless; “Aperture” de Harry Styles; “Runway” de Lady Gaga y Doechii; “Confessions II — The Film” de Madonna; “Stateside” de PinkPantheress con Larsson; y “Dance …” de Slayyyter.

PUBLICIDAD

¿Quién actuará en los MTV VMAs 2026?

Madonna abrirá el espectáculo. Será su primera actuación en los VMAs en 23 años.

Otros artistas que se presentarán incluyen a GENER8ION con Yung Lean, Shaboozey con Gunna, así como Lisa, Raye y Sienna Spiro.

¿Quién recibirá el Video Vanguard Award?

Nirvana recibirá el Video Vanguard Award 2026.

Entre los ganadores anteriores figuran Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna, Missy Elliott, Katy Perry y muchos más.

¿Y la votación?

La votación de los fans comenzó en línea a mediados de agosto en 13 categorías y termina el 25 de septiembre.