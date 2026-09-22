Sylvia Pasquel arremete contra “Top Chef VIP 5” tras salida de Stephanie Salas

Luego de la sorpresiva salida de Stephanie Salas de la competencia de cocina “Top Chef VIP 5” su madre, la primera actriz Sylvia Pasquel reaccionó a través de las redes sociales de Telemundo, lamentando su eliminación y mostrando su descontento con los resultados.

“Mi princesa, tú sabes muy bien lo gran cocinera que eres. No te apreciaron y eso es una realidad”, expresó la actriz mexicana.

Para muchos seguidores del programa, Salas era considerada una de las competidoras más fuertes de esta edición y catalogaron como injusta su salida.

“Poca promoción para ti, poca exposición en el programa y muy obvio quienes son los consentidos. Tú eres grande y aquí está tu madre para defenderte y darte todo mi amor”, añadió Pasquel.

Tras su eliminación, ahora solo quedan en competencia nueve famosos: Guty Carrera, Ninel Conde, Lupillo Rivera, Aylín Mujica, Roberto Romano, Nailea Norvind, Kelly Ríos, Miguel Arce y Mauricio Garza.

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El popular “reality show” entra en su etapa decisiva de cara a su gran final el lunes, 19 de octubre donde uno de ellos se alzará con el título y ganador del gran premio de $200,000.