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Sylvia Pasquel arremete contra “Top Chef VIP 5” tras salida de Stephanie Salas

Ahora solo quedan nueve celebridades en la competencia de cocina de Telemundo

22 de septiembre de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz mexicana Sylvia Pasquel. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de la sorpresiva salida de Stephanie Salas de la competencia de cocina “Top Chef VIP 5” su madre, la primera actriz Sylvia Pasquel reaccionó a través de las redes sociales de Telemundo, lamentando su eliminación y mostrando su descontento con los resultados.

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“Mi princesa, tú sabes muy bien lo gran cocinera que eres. No te apreciaron y eso es una realidad”, expresó la actriz mexicana.

Para muchos seguidores del programa, Salas era considerada una de las competidoras más fuertes de esta edición y catalogaron como injusta su salida.

“Poca promoción para ti, poca exposición en el programa y muy obvio quienes son los consentidos. Tú eres grande y aquí está tu madre para defenderte y darte todo mi amor”, añadió Pasquel.

Tras su eliminación, ahora solo quedan en competencia nueve famosos: Guty Carrera, Ninel Conde, Lupillo Rivera, Aylín Mujica, Roberto Romano, Nailea Norvind, Kelly Ríos, Miguel Arce y Mauricio Garza.

El popular “reality show” entra en su etapa decisiva de cara a su gran final el lunes, 19 de octubre donde uno de ellos se alzará con el título y ganador del gran premio de $200,000.

"Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada.Athenea Pérez: Miss Universe España 2024Stephanie Salas: Reconocida actriz mexicana.
1 / 21 | Estos son los 20 participantes de "Top Chef VIP 5" . "Top Chef VIP" regresa a Telemundo el martes, 1 de septiembre a las 7:00 p.m. con una desafiante quinta temporada. - Suministrada
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Stephanie SalasTop Chef VIPTelemundoReality Shows
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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