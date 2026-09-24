Angel Borroto Díaz construye una utopía antillana entre naves espaciales, paisajes y lienzos
La muestra “Antilla Sputnik” estará abierta al público hasta el 30 de septiembre en FADS, en Puerta de Tierra
24 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
24 de septiembre de 2026 - 11:10 PM
Más allá de las fronteras geográficas, el Caribe comparte una historia, una sensibilidad cultural y una riqueza artística que han servido de puente entre sus pueblos durante generaciones. Esa capacidad de encontrar puntos de encuentro en medio de las diferencias inspira la más reciente propuesta del artista plástico cubano Angel Borroto Díaz en su exposición “Antilla Sputnik”, presentada actualmente en FADS, un espacio alternativo de proyectos localizado en Puerta de Tierra.
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