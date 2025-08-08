Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
89°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Artista urbano Conep convoca a actividad gratuita de regreso a clases en su natal Patillas

El artista urbano regalará materiales escolares, cortes de cabello y entretenimiento para niños y jóvenes

8 de agosto de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El primer año del evento impactó más de 300 niños y jóvenes. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El artista urbano Conep regresa este lunes, 11 de agosto, a su natal Patillas para celebrar, por segundo año consecutivo, su actividad comunitaria de “Back to School”, un evento gratuito dirigido a los niños y jóvenes del municipio.

RELACIONADAS

La actividad en conjunto con Dynamic Récords, disquera que lo representa, se llevará a cabo de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Terminal de Carros Públicos de Patillas e incluirá entrega de materiales escolares, cortes de cabello sin costo ofrecidos por barberos y estilistas del área, entretenimiento infantil, casas de brincos, refrigerios y otras sorpresas para las familias asistentes.

“Patillas es mi hogar, aquí comenzó todo y poder regresar con algo que puede hacer la diferencia para nuestra juventud me llena de orgullo. Esta iniciativa me nace del corazón, como una forma de devolver a mi comunidad un poco del cariño que siempre me brindan”, expresó el artista.

Conep, cuya presencia musical ha ido en continuo desarrollo en la escena urbana local e internacional, forma parte del sello discográfico de Dímelo Siru y Jay Wheeler, Dynamic Récords, con el cual ha acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales con sus proyectos de reguetón y trap, así como compositor.

Además de su carrera epatn la industria de la música, Conep ha demostrado un compromiso constante con el desarrollo social de su pueblo. La primera edición de este evento, realizada en 2024, impactó a más de 300 niños y jóvenes.

Este año, la invitación está abierta a todas las familias patillenses que deseen participar de un día especial lleno de alegría, solidaridad y preparación para el nuevo año escolar. La entrada es libre de costo y abierta al público general.

Tags
Regreso a clasesPatillas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: