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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Natalia Lugo se casa con el músico Alejandro Matías

La cantante y creadora de contenido compartió su boda soñada en las redes sociales

28 de abril de 2026 - 8:24 AM

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La cantante compartió las fotos de su boda en su cuenta de Instagram. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

En febrero de este año, la cantante y creadora de contenido Natalia Lugo, compartió su compromiso matrimonial con su novio, el músico Alejandro Matías con una publicación en sus redes sociales.

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Tras semanas de esa promesa, la pareja oficializó su amor al contraer matrimonio en una ceremonia íntima entre amigos y familiares. Lugo se casó con el músico y compartió varias fotos del enlace en el que lució un vestido blanco con degradación en color rojo.

“Sr. y Sra. 💍Boda de AN. Están cordialmente invitados a nuestra celebración de matrimonio, en la tierra como en el cielo", expresó Lugo en la publicación de fotos y videos de la boda.

Además añadió un versículo de la Biblia. ‭‭del libro Isaías: 1‬:‭18‬ ‭(NVI‬‬): “Vengan, pongamos las cosas en claro”, dice el Señor. “Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana”.

En las historias de Instagram, Lugo comunicó que está de luna de miel por lo que publicaría más adelante más fotos de su boda.

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Natalia Lugomatrimoniosboda
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Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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