Natalia Lugo se casa con el músico Alejandro Matías

En febrero de este año, la cantante y creadora de contenido Natalia Lugo, compartió su compromiso matrimonial con su novio, el músico Alejandro Matías con una publicación en sus redes sociales.

Tras semanas de esa promesa, la pareja oficializó su amor al contraer matrimonio en una ceremonia íntima entre amigos y familiares. Lugo se casó con el músico y compartió varias fotos del enlace en el que lució un vestido blanco con degradación en color rojo.

“Sr. y Sra. 💍Boda de AN. Están cordialmente invitados a nuestra celebración de matrimonio, en la tierra como en el cielo", expresó Lugo en la publicación de fotos y videos de la boda.

Además añadió un versículo de la Biblia. ‭‭del libro Isaías: 1‬:‭18‬ ‭(NVI‬‬): “Vengan, pongamos las cosas en claro”, dice el Señor. “Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana”.