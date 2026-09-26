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“Drácula” de Ballet Concierto se volverá a presentar en octubre

La pieza se llevará a cabo en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce

26 de septiembre de 2026 - 5:04 PM

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La pieza "Drácula" se presentó por primera vez en la isla en 2025.
La pieza "Drácula" se presentó por primera vez en la isla en 2025. (Jose Santiago)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Luego del gran éxito artítsico y comercial de su estreno mundial en octubre de 2025, Ballet Concierto de Puerto Rico presenta por segundo año consecutive, para su temporada de otoño, el ballet “Drácula”.

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La coreografía de esta magna producción, creada especialmente para Ballet Concierto, es del coreógrafo argentino Jorge Amarante, el múlitples veces laureado exdirector artístico del prestigioso Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires y del Ballet de Monterrey, México. Las funciones serán el 16 y 17 de octubre, a las 8:00 p.m., y el 18 de octubre a las 4:00 p.m. en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Drácula se presenta bajo la dirección artística de Víctor Gili, director artístico de Ballet Concierto. El diseño de la escenografía es de los reconocidos artistas Nemesio Canchani y Sylvia Levy, a quienes se le dedicó el estreno de esta pieza el año pasado.

Los papeles principales de Mina, Jonathan y Lucy serán interpretados por Mariana Rodríguez, Javier Morera y Andrea Ayala, respectivamente, bailarines de Ballet Concierto. El Conde Drácula volverá a ser interpretado por el bailarín invitado Luis Víctor Santana.

“El éxito del año pasado fue tal que, inmediatamente terminamos con las funciones, decidimos que repetiríamos este año. Se quedó gente sin poder comprar sus boletos, porque se llenó bien rápidamente”, indicó Sandra Almodóvar, directora ejecutiva de Ballet Concierto de Puerto Rico. “Este ballet atrajo mucho público joven, distinto al que usualmente va al ballet, y eso nos encantó. Además, mucha gente se nos acercó a decirnos que les fascinó ver algo tan atrevido y distinto a lo que usualmente presentamos”.

De qué trata

Esta historia, que combina el terror y el romanticismo, se remonta al siglo XIX, donde el Conde Drácula está condenado a tomar la sangre de sus víctimas para vivir por toda la eternidad. Un joven abogado, Jonathan Harker, es enviado al castillo de Drácula para finalizar un acuerdo de propiedad, pero cuando el Conde ve una foto de Mina, la prometida de Jonathan, se sorprende por el impresionante parecido con su fallecida esposa. El Conde encarcela a Jonathan en su castillo y se va hacia Londres en busca de Mina. La historia continúa desarrollándose hasta que el Dr. Van Helsing, junto a un grupo de personas, van en búsqueda del vampiro, luchan contra él y Drácula es asesinado antes de regresar a su castillo.

Al igual que el año pasado, como parte de la experiencia y siendo época de Halloween, el público que asista a las funciones podrá vestir de estilo gótico. No se permitirán máscaras que oculten el rostro, pero sí maquillaje alusivo a la ocasión.

Los boletos están a la venta en Ticketcenter, Ticketera y la boletería del Centro de Bellas Artes en Santurce. Precios comienzan en $35. Para información, llama al 787-724-7032.

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Ballet ConciertoballetCentro de Bellas Artes Luis A. Ferré
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