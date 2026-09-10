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Ninel Conde explica polémico video en el que supuestamente llama “panteonera” a Aylín Mujica

La llamada “Bombón asesino” desata dudas con su explicación

10 de septiembre de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ninel Conde y Aylín Mujica. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ninel Conde no se quedó callada ante el video que circula en redes en el que supuestamente le dice “panteonera” a su compañera Aylín Mujica mientras ésta recuerda a su hijo recién fallecido, al tiempo que cocina un platillo en el programa de telerrealidad “Top Chef VIP 5”.

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La llamada “Bombón asesino” aclaró que se trata de un video editado, ambas son parte del elenco del programa, sin embargo, aseguró que ella no se refería a Aylín cuando mencionó la palabra “panteonera”.

El video está desatando conversación y crítica hacia Ninel porque Aylín perdió a su hijo Mauro Menéndez el pasado 16 de julio. Tenía 30 años de edad.

En el material se observa que supuestamente Ninel se refiere a Aylín como “panteonera” después de que la cubana recordara a su hijo Mauro mientras prepara un platillo especial.

“Te estoy escuchando desde el cielo mi amor”, se escucha decir a la cubana.

Ninel arremetió sobre esta edición de video que ya está siendo retomada por algunos medios, y aclaró: “Vi una escena, la cual se editó de una manera que se saca de contexto una palabra que venía de otra conversación”, comenzó diciendo.

La actriz precisó que la edición hace pensar que ella dijo esa expresión mientras su compañera está hablando de su hijo.

“Está hablando de su hijito que desgraciadamente falleció, yo decía panteonera; quiero dejar absolutamente claro que jamás fue dirigido a Aylín y muchos menos hacia su hijo, hacia la pérdida tan terrible que está viviendo. Yo soy madre, sería incapaz de utilizar esos términos para referirme a esa situación”.

Reiteró que en ese momento estaba hablando con su compañero Mauricio, con quien bromea mucho y de todos los temas.

Puntualizó que el término de ‘araña panteonera’ se usa en México para hablar de alguien que viene mareado, o que se siente como fumigado.

Afirmó que ella completó la frase, pues su compañero dijo “araña” y ella completó diciendo “panteonera”, y editaron el video para que pareciera que hablaban de Aylín.

Ninel Conde finaliza diciendo que respeta mucho a su colega actriz y que jamás sería capaz de burlarse de una situación tan triste y dolorosa.

Tags
Ninel CondeAylín MujicaTop Chef VIP
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