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La comedia reúne a Alexis Valdés, Raymond Pozo, Miguel Céspedes y Gaby Alicea en un mismo escenario

“¡Qué Junte! Los Duros de la Comedia” se presentará el 19 de diciembre en el Coca-Cola Music Hall

10 de septiembre de 2026 - 2:33 PM

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Alexis Valdés, Raymond y Miguel y Gaby Alicea se unen en “¡Qué Junte! Los Duros de la Comedia”. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La comedia será el punto de encuentro entre Puerto Rico, Cuba y República Dominicana cuando, por primera vez, cuatro reconocidas figuras del humor caribeño compartan escenario en “¡Qué Junte! Los Duros de la Comedia”.

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El espectáculo reunirá al cubano Alexis Valdés, leyenda del humor con más de tres décadas de trayectoria; a los dominicanos Raymond Pozo y Miguel Céspedes, conocidos como “Los Reyes del Humor”; y al puertorriqueño Gaby Alicea, embajador del humor familiar boricua y creador de El Boricua es Otra Cosa.

La cita será el sábado, 19 de diciembre de 2026, a las 8:00 p.m., en el Coca-Cola Music Hall.

La propuesta parte de una idea sencilla: como caribeños, son muchas más las cosas que unen a sus pueblos que las que los separan. En un momento en el que puede parecer que compiten isla contra isla o acento contra acento, “¡Qué Junte!” apuesta por reconocer las similitudes y celebrar las diferencias.

Cada acto llegará con su propio estilo, personalidad y trayectoria, para presentar su particular manera de contar historias y provocar carcajadas.

Además, dinámicas y momentos especiales conectarán las distintas presentaciones, creando una experiencia que busca ir más allá de tres propuestas individuales y celebrar la diversidad cultural caribeña. Porque podrán existir diferentes acentos, historias y banderas, pero cuando se trata de reír, el Caribe habla el mismo idioma.

Tres grandes actos, cuatro grandes figuras

Con más de tres décadas de trayectoria en televisión, teatro y cine, Alexis Valdés se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del humor cubano. El también actor, escritor y director llevará al escenario su particular estilo de comedia y una trayectoria que lo ha convertido en un referente del entretenimiento.

Desde República Dominicana llegarán Raymond Pozo y Miguel Céspedes, “Los Reyes del Humor”, quienes celebran tres décadas de trayectoria compartida. Su química y particular estilo de comedia los han convertido en una de las duplas más exitosas, reconocidas y queridas del humor dominicano, con una extensa carrera en televisión, cine y escenarios.

Por Puerto Rico estará Gaby Alicea, embajador del humor familiar boricua y creador de El Boricua es Otra Cosa. Con dos décadas de trayectoria en la comedia, Alicea ha desarrollado una propuesta centrada en la identidad puertorriqueña y las situaciones de la vida cotidiana.

“¡Qué Junte! Los Duros de la Comedia” promete así una noche para celebrar la comedia, la cultura y el orgullo de ser caribeños.

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketera y GabyAlicea.com.

Tags
ComediaAlexis ValdesRaymond PozoMiguel CéspedesGaby AliceaCoca Cola Music Hall
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