Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
10 de septiembre de 2026
81°Probabilidad de lluvias y tronadas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Peso Pluma es el artista más nominado en los Premios Billboard de la Música Latina

El exponente lidera la edición de este año con 17 candidaturas

10 de septiembre de 2026 - 7:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Peso Pluma compite en (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante mexicano Peso Pluma encabeza con 17 candidaturas la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, seguido de su compatriota Tito Double P, con 15, y del grupo californiano Fuerza Regida, con 12, según anunciaron este miércoles la cadena Telemundo y Billboard.

RELACIONADAS

La gala se celebrará el 22 de octubre en Miami, donde se entregarán 47 galardones que abarcan desde el pop latino y música tropical hasta el regional mexicano.Peso Pluma, uno de los principales exponentes de los corridos tumbados, compite en las categorías de artista del año y de artista regional mexicano del año, entre otras. Cuatro canciones grabadas junto con Tito Double P suman nueve de sus candidaturas.

Tito Double P opta también a artista del año y debe nueve de sus quince menciones a esas colaboraciones, cinco de ellas por ‘Daño’.

Fuerza Regida aspira a artista del año y a artista latino global del año, y su tema ‘Marlboro Rojo’ compite en cuatro categorías.

La colombiana Karol G lidera entre las mujeres con nueve candidaturas, entre ellas artista del año y gira del año. Su canción con el mexicano Marco Antonio Solís, ‘Coleccionando heridas’, opta a canción del año en pop latino.

El bachatero Prince Royce suma ocho categorías, entre ellas artista tropical del año, y el puertorriqueño Bad Bunny, siete, incluidas artista del año, gira del año y compositor del año.

La edición estrena la categoría de artista de los fans, que decidirá el público entre los cinco cantantes con más candidaturas y cuyo ganador se dará a conocer durante la ceremonia.

La ceremonia se transmitirá en directo por la cadena Telemundo y la plataforma Peacock, y llegará a América Latina y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Tags
Peso PlumaKarol GPremios Billboard a la Música Latina
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 10 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: