Puerto Rico dice presente en el primer mercado del Toronto International Film Festival

Puerto Rico tendrá presencia en la primera edición del mercado profesional del Toronto International Film Festival, que se llevará a cabo del 10 al 16 de septiembre de 2026 en el Metro Toronto Convention Center, con Cine Boricua-Puerto Rico, un pabellón impulsado por la empresa puertorriqueña Árbol de Plata que llevará ante la industria internacional más de 60 proyectos cinematográficos del país.

La iniciativa presentará en Toronto un catálogo bilingüe, en español e inglés, que reúne películas terminadas y disponibles para distribución, así como proyectos en distintas etapas de desarrollo y producción que buscan oportunidades de coproducción, financiamiento y alianzas estratégicas.

“El desarrollo cinematográfico es una de las etapas más importantes y, a la vez, menos visibles del cine. Es el espacio donde una idea encuentra su lenguaje, su estructura y su identidad, pero también donde se construyen las alianzas que harán posible llevarla a la pantalla. Para el cine puertorriqueño, invertir en desarrollo significa fortalecer nuestras historias desde su origen mediante un trabajo profundo de guion, diseño y exploración creativa, ampliando así sus posibilidades de viajar desde el archipiélago hacia el mundo”, expresó la directora y guionista, Glorimar Marrero Sánchez.

PUBLICIDAD

La participación cobra especial relevancia al coincidir con la primera edición de este nuevo mercado de TIFF, permitiendo que Puerto Rico forme parte desde sus comienzos de una plataforma internacional que reunirá a productores, cineastas, agentes de ventas, distribuidores, compradores, programadores, inversionistas y otros profesionales de la industria audiovisual.

Gretza Merced y Vanessa López llevarán a Toronto el pabellón Cine Boricua - Puerto Rico, desde donde promoverá más de 60 proyectos cinematográficos puertorriqueños ante profesionales de la industria internacional. (Suministrada)

Desde el pabellón Cine Boricua - Puerto Rico, Árbol de Plata promoverá colectivamente la cinematografía del país y facilitará encuentros y conexiones dirigidas a generar oportunidades concretas para los proyectos y profesionales puertorriqueños.

“Puerto Rico tiene las historias, el talento y los profesionales para ocupar un espacio cada vez mayor dentro de la industria internacional. Nuestro trabajo no termina cuando hacemos una película, también tenemos que crear los caminos para que nuestras historias circulen, encuentren aliados, se vendan y lleguen a nuevas audiencias. Toronto representa otro paso en esa dirección”, expresó la productora de Árbol de Plata, Vanessa López.

“La humanidad de nuestras historias trasciende las fronteras. Se convierte en una transacción íntima y emocional entre seres humanos, más que entre naciones”, expresó el director, Marcos Zurinaga.

La presencia en Toronto da continuidad a una estrategia de internacionalización iniciada por Árbol de Plata en 2025 con la participación del cine puertorriqueño en Ventana Sur (Argentina), uno de los principales mercados audiovisuales de Latinoamérica. Tras Toronto, la empresa trabaja con miras a regresar a ese mercado a finales de 2026 y ha iniciado comunicaciones para explorar futuras oportunidades en espacios vinculados a Cannes y Berlinale.

“La meta es desarrollar una presencia sostenida de Puerto Rico en espacios clave de la industria cinematográfica mundial, que permita establecer relaciones a largo plazo y abrir nuevas posibilidades de desarrollo, financiamiento, distribución y exhibición para las producciones del país”, añadió la actriz y productora Gretza Merced.

PUBLICIDAD

De cara a 2027, la empresa también trabaja para ampliar las ventanas de exhibición del cine local en Puerto Rico. Entre las iniciativas se encuentra Lunes de Cine Boricua, propuesta trabajada en colaboración con Caribbean Cinemas para establecer un espacio recurrente de exhibición de películas puertorriqueñas. Telemundo Puerto Rico también ha expresado interés en formar parte del proyecto.

“La distribución es una etapa tan decisiva como la producción: es el momento en que la película encuentra a su público y termina de escribirse en la mente de cada espectador”, expresaron Lorraine Jones Molina y Cristian Carretero, de Experimento Lúdico.