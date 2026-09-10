Puerto Rico dice presente en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con Bad Bunny entre los principales finalistas

Premios Billboard de la Música Latina 2026 reflejan el desempeño de nuevas grabaciones en los charts de álbumes y canciones de Billboard con fecha del 13 de septiembre de 2025 al 5 de septiembre de 2025. Las determinaciones se basan en interacciones clave de los fans con la música, streaming, ventas de álbumes y canciones digitales, difusión radial y giras, según datos recopilados por Billboard y su socio de datos, Luminate.

Transmitida en vivo desde el James L. Knight Center de Miami, la ceremonia de los Premios Billboard se emitirá por Telemundo y Peacock el jueves, 22 de octubre, a las 8:00 p.m. El evento también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Producidos por Telemundo y MBS Special Events, los Premios Billboard de la Música Latina 2026 coinciden con Billboard Latin Music Week, que regresa a Miami Beach del 19 al 22 de octubre con un programa estelar que incluye a Fuerza Regida, Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Maluma, Pitbull, Rawayana, Ryan Castro, Trueno, Zhamira y muchos más.

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Lista completa de finalistas

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Peso Pluma

Tito Double P

Artista del Año, Debut

El De Las R’s

Emmanuel Cortes

Gael Valenzuela

Herencia de Grandes

Omar Courtz

Gira del Año

Bad Bunny

Karol G

Pitbull

Ricardo Arjona

Shakira

Artista Crossover del Año

Bruno Mars

Burna Boy

DJ Snake

Shenseea

Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Beéle

Fuerza Regida

Karol G

Shakira

Global 200 Canción Latina del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”

W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Omar Courtz

Peso Pluma

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Kali Uchis

Karol G

RaiNao

Rosalía

Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Hermanos Espinoza

Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

Prince Royce, “I Want It That Way”

Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol

RimasSony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Streaming

Emmanuel Cortes, “Amor”Fuerza Regida, “ANSIEDAD”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

“Top Latin Album” del Año

Beéle, “BORONDO”

Clave Especial, “MIJA NO TE ASUSTES”

Omar Courtz, “Por Si Mañana No Estoy”

Peso Pluma & Tito Double P, “DINASTÍA”

Rosalía, “LUX”

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Young Miko

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Dos De Tamaulipas

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Kali Uchis

Kapo

Rosalía

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Maná

Matisse

Morat

Rawayana

Reik

Canción “Latin Pop” del Año

Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”

Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

Maluma, “BRONCEADOR”

Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”

Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Top Latin Pop” del Año

Becky G, “Baraja Bendita”

Fred again.. & Latin Mafia, “9 months & 50 hours”

Karol G, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”

Kevin Kaarl, “Hasta el Fin Del Mundo”

Rosalía, “LUX”

“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Columbia

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

Carlos Vives

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Daddy Yankee, “Sonríele”

Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”

Prince Royce, “I Want It That Way”

Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

HYBE Latin America

Rimas

RMGroup

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

Dalvin La Melodía, “La Bachata Volvió”

Fonseca, “Antes Que El Tiempo Se Vaya”

LA LOM, “Live at Thalia Home”

Romeo Santos & Prince Royce, “Better Late Than Never”

Víctor Manuelle, “La Parranda Es Mía (EP)”

“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Concord

Sony Music LatinThe Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Dareyes de La Sierra

Junior H

Neton Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Herencia de Grandes

Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

Emmanuel Cortes, “Amor”

Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

Peso Pluma & Tito Double P, “daño”Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

AztecaMusic VIP

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

Clave Especial, “MIJA NO TE ASUSTES”

Dareyes de La Sierra, “Redención”

Junior H & Gael Valenzuela, “DEPR</3$$ED MFKZ”

Oscar Maydon, “Rico o Muerto”

Peso Pluma & Tito Double P, “DINASTÍA”

“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Bad Bunny

Karol G

Omar Courtz

Ozuna

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Baby Rasta & Gringo

Gente de Zona

Jowell & Randy

W Sound ( WestCOL/Ovy On The Drums)

Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año

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Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

Feid, “Se Lo Juro Mor”

J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”

Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”

W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año

Beéle, “BORONDO”

Jay Wheeler, “La Voz Favorita”

Omar Courtz, “Por Si Mañana No Estoy”

Rauw Alejandro, “Cosa Nuestra: Capítulo 0″

Victor Mendivil, “Tutankamon”

“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

5020

Interscope Capitol

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia”

José Rosado Torres

Editorial del Año

Risamar Publishing, BMI

RSM Publishing, ASCAP

Street Mob ENT, BMI

Universal Music Corp., ASCAP

Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

Ernesto “Neto” Fernández

Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes

MAG

Peso Pluma

Roberto “La Paciencia”

José Rosado Torres

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