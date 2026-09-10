Puerto Rico dice presente en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con Bad Bunny entre los principales finalistas
Tito Double P, Fuerza Regida y Karol G le siguen en número de menciones
10 de septiembre de 2026 - 8:19 PM
10 de septiembre de 2026 - 8:19 PM
Premios Billboard de la Música Latina 2026 reflejan el desempeño de nuevas grabaciones en los charts de álbumes y canciones de Billboard con fecha del 13 de septiembre de 2025 al 5 de septiembre de 2025. Las determinaciones se basan en interacciones clave de los fans con la música, streaming, ventas de álbumes y canciones digitales, difusión radial y giras, según datos recopilados por Billboard y su socio de datos, Luminate.
Transmitida en vivo desde el James L. Knight Center de Miami, la ceremonia de los Premios Billboard se emitirá por Telemundo y Peacock el jueves, 22 de octubre, a las 8:00 p.m. El evento también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.
Producidos por Telemundo y MBS Special Events, los Premios Billboard de la Música Latina 2026 coinciden con Billboard Latin Music Week, que regresa a Miami Beach del 19 al 22 de octubre con un programa estelar que incluye a Fuerza Regida, Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Maluma, Pitbull, Rawayana, Ryan Castro, Trueno, Zhamira y muchos más.
Artista del Año
Artista del Año, Debut
Gira del Año
Artista Crossover del Año
Global 200 Artista Latino del Año
Global 200 Canción Latina del Año
“Hot Latin Song” Canción del Año
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
Canción del Año, Latin Airplay
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
Canción del Año, Streaming
“Top Latin Album” del Año
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
Canción “Latin Pop” del Año
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
Álbum “Top Latin Pop” del Año
“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
Artista Tropical del Año, Solista
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
Canción Tropical del Año
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
Álbum Top Tropical del Año
“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Canción Regional Mexicana del Año
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
Álbum Top Regional Mexicano del Año
“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
Canción “Latin Rhythm” del Año
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
Álbum “Top Latin Rhythm” del Año
“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
Compositor del Año
Editorial del Año
Productor del Año
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