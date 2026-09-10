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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico dice presente en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con Bad Bunny entre los principales finalistas

Tito Double P, Fuerza Regida y Karol G le siguen en número de menciones

10 de septiembre de 2026 - 8:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lss Premios Billboard se emitirán por Telemundo y Peacock el jueves, 22 de octubre. (Ramon "Tonito" Zayas)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Premios Billboard de la Música Latina 2026 reflejan el desempeño de nuevas grabaciones en los charts de álbumes y canciones de Billboard con fecha del 13 de septiembre de 2025 al 5 de septiembre de 2025. Las determinaciones se basan en interacciones clave de los fans con la música, streaming, ventas de álbumes y canciones digitales, difusión radial y giras, según datos recopilados por Billboard y su socio de datos, Luminate.

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Transmitida en vivo desde el James L. Knight Center de Miami, la ceremonia de los Premios Billboard se emitirá por Telemundo y Peacock el jueves, 22 de octubre, a las 8:00 p.m. El evento también estará disponible en Universo y la aplicación de Telemundo, así como en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional.

Producidos por Telemundo y MBS Special Events, los Premios Billboard de la Música Latina 2026 coinciden con Billboard Latin Music Week, que regresa a Miami Beach del 19 al 22 de octubre con un programa estelar que incluye a Fuerza Regida, Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Maluma, Pitbull, Rawayana, Ryan Castro, Trueno, Zhamira y muchos más.

Lista completa de finalistas

Artista del Año

  • Bad Bunny
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Artista del Año, Debut

  • El De Las R’s
  • Emmanuel Cortes
  • Gael Valenzuela
  • Herencia de Grandes
  • Omar Courtz

Gira del Año

  • Bad Bunny
  • Karol G
  • Pitbull
  • Ricardo Arjona
  • Shakira

Artista Crossover del Año

  • Bruno Mars
  • Burna Boy
  • DJ Snake
  • Shenseea
  • Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Shakira

Global 200 Canción Latina del Año

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
  • Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
  • W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”

“Hot Latin Song” Canción del Año

  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
  • Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
  • Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
  • Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Omar Courtz
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

  • Kali Uchis
  • Karol G
  • RaiNao
  • Rosalía
  • Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Herencia de Grandes
  • Hermanos Espinoza
  • Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

  • Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
  • Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
  • Prince Royce, “I Want It That Way”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

  • Interscope Capitol
  • RimasSony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Canción del Año, Streaming

  • Emmanuel Cortes, “Amor”Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
  • Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

“Top Latin Album” del Año

  • Beéle, “BORONDO”
  • Clave Especial, “MIJA NO TE ASUSTES”
  • Omar Courtz, “Por Si Mañana No Estoy”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “DINASTÍA”
  • Rosalía, “LUX” 

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny
  • Junior H
  • Peso Pluma
  • Rauw Alejandro
  • Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

  • Becky G
  • Kali Uchis
  • Karol G
  • Rosalía
  • Young Miko

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Los Dos De Tamaulipas

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Warner Latina

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

  • Danny Ocean
  • Kali Uchis
  • Kapo
  • Rosalía
  • Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

  • Maná
  • Matisse
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik

Canción “Latin Pop” del Año

  • Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”
  • Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
  • Maluma, “BRONCEADOR”
  • Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”
  • Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

  • AP Global
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum “Top Latin Pop” del Año

  • Becky G, “Baraja Bendita”
  • Fred again.. & Latin Mafia, “9 months & 50 hours”
  • Karol G, “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”
  • Kevin Kaarl, “Hasta el Fin Del Mundo”
  • Rosalía, “LUX”

“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año   

  • Columbia
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Artista Tropical del Año, Solista

  • Carlos Vives
  • Jerry Rivera
  • Marc Anthony
  • Prince Royce
  • Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura
  • Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
  • Grupo Niche
  • La Sonora Dinamita
  • Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

  • Daddy Yankee, “Sonríele”
  • Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”
  • Prince Royce, “I Want It That Way”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

  • HYBE Latin America
  • Rimas
  • RMGroup
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

  • Dalvin La Melodía, “La Bachata Volvió”
  • Fonseca, “Antes Que El Tiempo Se Vaya”
  • LA LOM, “Live at Thalia Home”
  • Romeo Santos & Prince Royce, “Better Late Than Never”
  • Víctor Manuelle, “La Parranda Es Mía (EP)”

“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

  • Concord
  • Sony Music LatinThe Orchard
  • Universal Music Enterprises
  • Universal Music Latin Entertainment

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

  • Dareyes de La Sierra
  • Junior H
  • Neton Vega
  • Peso Pluma
  • Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Herencia de Grandes
  • Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

  • Emmanuel Cortes, “Amor”
  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
  • Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

  • Afinarte
  • AztecaMusic VIP
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

  • Clave Especial, “MIJA NO TE ASUSTES”
  • Dareyes de La Sierra, “Redención”
  • Junior H & Gael Valenzuela, “DEPR</3$$ED MFKZ”
  • Oscar Maydon, “Rico o Muerto”
  • Peso Pluma & Tito Double P, “DINASTÍA”

“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records
  • Interscope Capitol
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

  • Bad Bunny
  • Karol G
  • Omar Courtz
  • Ozuna
  • Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

  • Baby Rasta & Gringo
  • Gente de Zona
  • Jowell & Randy
  • W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
  • Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año

  • Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
  • Feid, “Se Lo Juro Mor”
  • J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”
  • Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”
  • W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment
  • Warner Latina

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año

  • Beéle, “BORONDO”
  • Jay Wheeler, “La Voz Favorita”
  • Omar Courtz, “Por Si Mañana No Estoy”
  • Rauw Alejandro, “Cosa Nuestra: Capítulo 0″
  • Victor Mendivil, “Tutankamon”

“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

  • 5020
  • Interscope Capitol
  • Rimas
  • Sony Music Latin
  • Universal Music Latin Entertainment

Compositor del Año

  • Armenta
  • Bad Bunny
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia”
  • José Rosado Torres

Editorial del Año

  • Risamar Publishing, BMI
  • RSM Publishing, ASCAP
  • Street Mob ENT, BMI
  • Universal Music Corp., ASCAP
  • Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

  • Ernesto “Neto” Fernández
  • Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
  • MAG
  • Peso Pluma
  • Roberto “La Paciencia”
  • José Rosado Torres
Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía.Al aceptar su galardón, habló sobre el "malabarismo" que enfrentan las mujeres para equilibrar su vida personal y profesional, instando a las nuevas artistas a no tener miedo de ser auténticas y "raras".Gloria ofreció unas palabras centradas en la unificación, la reflexión y el amor. Destacó que "el amor vence al odio" y agradeció profundamente a sus seguidores por acompañarla durante décadas.
1 / 27 | Revive lo mejor de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Carlota Vizmanos subió al escenario para presentar y entregar el prestigioso galardón de Mujer del Año a la estrella global Rosalía. - Telemundo


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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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