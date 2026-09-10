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prima:“Practical Magic 2” regresa con nostalgia, pero sin el encanto de la original

Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a dar vida a las hermanas Owen en una secuela entretenida que se queda corta

10 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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Sandra Bullock, Maisie Williams, Joey King, y Nicole Kidmanen una escena de "Practical Magic 2". (Warner Bros. Pictures via AP) ((Warner Bros. Pictures via AP))
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

Cuando una tragedia confirma que la maldición que aflige a todas las mujeres de la familia Owen sigue activa, Sally (Sandra Bullock) decide eliminar la magia de su vida y criar sus hijas sin que sepan que son brujas. La tranquilidad que trae esto es temporero y llega a su final cuando Kylie (Joey King), su hija mayor, se entrega de lleno a su primer amor. Para tratar de evitar que la maldición se manifieste, la nueva generación de hermanas Owen se lanza a tratar de encontrar un hechizo para romperla de una vez por todas. Esto lanza a Sally y a Gillian (Nicole Kidman) en una aventura que las obliga a conectar con la parte más oscura de su legado familiar.

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Sandra BullockPelículas
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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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