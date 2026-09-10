Cuando una tragedia confirma que la maldición que aflige a todas las mujeres de la familia Owen sigue activa, Sally (Sandra Bullock) decide eliminar la magia de su vida y criar sus hijas sin que sepan que son brujas. La tranquilidad que trae esto es temporero y llega a su final cuando Kylie (Joey King), su hija mayor, se entrega de lleno a su primer amor. Para tratar de evitar que la maldición se manifieste, la nueva generación de hermanas Owen se lanza a tratar de encontrar un hechizo para romperla de una vez por todas. Esto lanza a Sally y a Gillian (Nicole Kidman) en una aventura que las obliga a conectar con la parte más oscura de su legado familiar.