Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
3 de septiembre de 2026
81°Lluvias aisladas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:“De tal palo” revela un vínculo inesperado que encuentra su lugar en el duelo

La película puertorriqueña construye con naturalidad la relación entre un abuelo y una nieta que apenas comienzan a conocerse

3 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El drama familiar ya tuvo una buena recepción en el Festival de Cine de Guadalajara. (Suministrada)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

“De tal palo”, el nuevo filme del cineasta puertorriqueño Iván Dariel Ortiz (“El Cimarrón”, “Héroes de otra patria”), es un drama familiar que muestra las formas inesperadas en que el proceso de sanación puede ser apoyado o truncado por los traumas particulares de un ser querido. Cuando el público conoce a Manuel (José Félix Gómez) el personaje todavía está trabajando la melancolía de ser un viudo que todos los días cumple con su rutina cotidiana mientras extraña a la que fue su compañera de vida. Este proceso es interrumpido por otra crisis familiar. Su única hija, interpretada por Denise Quiñones, ha sido hospitalizada y esto obliga a Manuel a hacerse cargo de una nieta (Milena Elisa Soltero) que nunca había conocido.

RELACIONADAS
Tags
película puertorriqueñaDenise Quiñones
ACERCA DEL AUTOR
Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 3 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: