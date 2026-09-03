“De tal palo”, el nuevo filme del cineasta puertorriqueño Iván Dariel Ortiz (“El Cimarrón”, “Héroes de otra patria”), es un drama familiar que muestra las formas inesperadas en que el proceso de sanación puede ser apoyado o truncado por los traumas particulares de un ser querido. Cuando el público conoce a Manuel (José Félix Gómez) el personaje todavía está trabajando la melancolía de ser un viudo que todos los días cumple con su rutina cotidiana mientras extraña a la que fue su compañera de vida. Este proceso es interrumpido por otra crisis familiar. Su única hija, interpretada por Denise Quiñones, ha sido hospitalizada y esto obliga a Manuel a hacerse cargo de una nieta (Milena Elisa Soltero) que nunca había conocido.