“By Any Means” es el ejemplo perfecto de un filme que ilustra cómo a veces la verdad es mucho más extraña que cualquier ficción. La producción de Paramount Pictures dramatiza cómo el FBI a finales de la década de los sesenta tuvo que recurrir a juntar a uno de sus agentes afroamericanos (Yahya Abdul-Mateen II) con un asesino a sueldo (Mark Wahlberg) para poder resolver el asesinato de un líder comunitario (Giancarlo Esposito) de Mississippi. Después de llevar años sin poder participar de una investigación, el protagonista recibe instrucciones de asistir a Greg Scarpa en una investigación “no oficial” donde cualquier método para obtener justicia es válido.