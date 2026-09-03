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prima:Cuando el bien y el mal dejan de ser tan claros en “By Any Means”

Yahya Abdul-Mateen II y Mark Wahlberg protagonizan un drama criminal inspirado en hechos reales

3 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II en una escena de "By Any Means." (Eli Ade/Paramount Pictures via AP) (Eli Ade)
Juanma Fernández París
Por Juanma Fernández París
Crítico de cine

“By Any Means” es el ejemplo perfecto de un filme que ilustra cómo a veces la verdad es mucho más extraña que cualquier ficción. La producción de Paramount Pictures dramatiza cómo el FBI a finales de la década de los sesenta tuvo que recurrir a juntar a uno de sus agentes afroamericanos (Yahya Abdul-Mateen II) con un asesino a sueldo (Mark Wahlberg) para poder resolver el asesinato de un líder comunitario (Giancarlo Esposito) de Mississippi. Después de llevar años sin poder participar de una investigación, el protagonista recibe instrucciones de asistir a Greg Scarpa en una investigación “no oficial” donde cualquier método para obtener justicia es válido.

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PelículasParamount PicturesFBI
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Juanma Fernández París
Juanma Fernández-París ha sido cinéfilo desde que nació, pero su carrera como cinéfilo profesional se comenzó a concretar cuando completó su bachillerato en Comunicación Pública con énfasis en periodismo y cine....
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