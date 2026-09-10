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Carmen Villalobos dice que su próxima pareja debe ser “más hombre que yo”

La conversación surgió durante uno de los retos en la cocina de “Top Chef VIP 5″

10 de septiembre de 2026 - 2:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz y modelo colombiana Carmen Villalobos. (Marlon Pacheco)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La cocina de “Top Chef VIP 5”, de Telemundo, volvió a encenderse con las declaraciones de uno de sus integrantes.

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Esta vez, los participantes de la competencia de cocina no fueron los protagonistas de la noticia, sino su conductora: Carmen Villalobos.

Fue durante una conversación que surgió en medio de los retos y desafíos de la producción cuando el actor Mauricio Garza comenzó a promover una especie de campaña para encontrar una nueva pareja para la presentadora y actriz.

“A todos los televidentes que nos están viendo, se está buscando novio para Carmen, guapo, autosuficiente. No queremos que nos mantenga, pero sí que no nos dé problemas”, dijo Garza.

A esto, Villalobos respondió entre risas con una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales: “Y que sea más hombre que yo”.

La respuesta de Villalobos generó risas y no pasó desapercibida en redes sociales, donde afirman que podría tratarse de una indirecta hacia su expareja.

En enero, la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” terminó su noviazgo de 2 años con el conductor venezolano Frederik Oldenburg.

Anteriormente, Villalobos estuvo casada con el actor colombiano Sebastián Caicedo, de quien se divorció en julio de 2022 tras 13 años juntos.

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Carmen VillalobosTop Chef VIPnoviazgo
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