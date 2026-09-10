Carmen Villalobos dice que su próxima pareja debe ser “más hombre que yo”

La cocina de “Top Chef VIP 5”, de Telemundo, volvió a encenderse con las declaraciones de uno de sus integrantes.

Esta vez, los participantes de la competencia de cocina no fueron los protagonistas de la noticia, sino su conductora: Carmen Villalobos.

Fue durante una conversación que surgió en medio de los retos y desafíos de la producción cuando el actor Mauricio Garza comenzó a promover una especie de campaña para encontrar una nueva pareja para la presentadora y actriz.

“A todos los televidentes que nos están viendo, se está buscando novio para Carmen, guapo, autosuficiente. No queremos que nos mantenga, pero sí que no nos dé problemas”, dijo Garza.

A esto, Villalobos respondió entre risas con una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales: “Y que sea más hombre que yo”.

PUBLICIDAD

La respuesta de Villalobos generó risas y no pasó desapercibida en redes sociales, donde afirman que podría tratarse de una indirecta hacia su expareja.

En enero, la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” terminó su noviazgo de 2 años con el conductor venezolano Frederik Oldenburg.