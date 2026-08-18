Nieve no confía en Carmen Villalobos

La cocina más famosa de la televisión hispana se ha encendido con sabor boricua y una alta dosis de carácter. Desde el estreno de la quinta temporada de “Top Chef VIP 5″, la puertorriqueña Nievelis González, conocida como “Nieve”, ha dejado claro que no fue a los fogones a hacer amigos, sino a competir al más alto nivel.

Con una mezcla de recetas audaces y una personalidad frontal, la participante ya se ha convertido en una de las figuras más comentadas y observadas de la edición.

Ayer, lunes, por ejemplo, la creadora de contenido protagonizó un momento que no pasó desapercibido ante los fanáticos del formato. La representante puertorriqueña, de igual manera, conformó los primeros choques de la temporada contra figuras como Miguel Arce y Ninel Conde.

“Carmen (Villalobos) me visita y estoy tratando de terminar de emplatar. Entonces, pues ya ahí se me fueron 30 segundos con Carmen. Por eso no me gusta que me visite”, dijo González.

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Como de costumbre, la colombiana quiso conocer sobre la procedencia del plato de la boricua. “¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? Ay, ¿no me vas a contar? Tienes demasiados secretos. No, suelta, como decimos en Colombia, suéltame alguito”.

González intentó justificar su silencio. “Me cuesta abrirme con gente que todavía no conozco. No porque una persona me sonríe todo el tiempo, significa que yo le caigo bien o quiere algo bien para mí”, apuntó.

En la nueva entrega de “Top Chef VIP”, González ha aceptado el reto de cocinar con técnica y valentía. Desde sorprender a los jueces con arriesgadas propuestas —como sus albóndigas en salsa de curry en las pruebas de salvación—, la influencer busca consolidar el orgullo boricua plato a plato, ganándose el respeto del exigente jurado.