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Disney demanda a la FCC por una “campaña de represalias” del gobierno de Trump contra la cadena ABC

La empresa apunta a que la administración del presidente estadounidense desaprueba lo que transmite la cadena

18 de agosto de 2026 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La compañía Walt Disney demandó este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC) por llevar a cabo una “campaña de represalias” contra la cadena ABC, propiedad de la empresa, violando así sus derechos recogidos en la Primera Enmienda.

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“A través de la FCC, la Administración ha emprendido una campaña de represalias contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que la cadena transmite”, apunta la querella, presentada en un tribunal federal de Washington.

Según Disney, dicha campaña comenzó “en los primeros días de este gobierno y no ha hecho más que intensificarse desde entonces”.

La empresa hace referencia en la demanda al hecho de que la FCC ordenó el pasado abril una revisión anticipada de las licencias de todas las estaciones de televisión propiedad de ABC, una medida extraordinaria justificada oficialmente por una investigación sobre las políticas de cumplimiento e inclusión de la cadena.

La medida afectaba directamente a ocho estaciones de televisión que ABC posee en mercados vitales del país, incluyendo Nueva York (WABC-TV), Los Ángeles (KABC-TV), Chicago (WLS-TV) y Filadelfia (WPVI-TV).

Bajo el protocolo habitual, las licencias de ABC, que operan en ciclos de ocho años, no debían renovarse hasta 2028.

Esta medida se produjo en medio de una intensa disputa pública entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presentador Jimmy Kimmel, por un chiste del cómico sobre la primera dama, Melania Trump.

“La Comisión emitió una orden sin precedentes que obligaba a las emisoras a presentar solicitudes anticipadas para renovar sus licencias años antes de que cualquiera de ellas hubiera vencido en circunstancias normales, y permitía solo treinta días para presentar solicitudes que normalmente tardan meses en prepararse”, afirma hoy la compañía.

En la querella, Disney solicita a la corte que impida a la FCC “tomar o amenazar con cualquier medida” a la empresa y a ABC en relación con dichas solicitudes de renovación de licencias, y además pide la celebración de una “audiencia rápida” sobre esta cuestión.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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