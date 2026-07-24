Aylín Mujica revela los últimos momentos de vida de su hijo Mauro
La actriz afirmó que le gritó por teléfono: ‘No te vayas Mauro, te queremos’
24 de julio de 2026 - 3:31 PM
24 de julio de 2026 - 3:31 PM
La actriz Aylín Mujica ofreció la primera entrevista tras el fallecimiento de su primogénito, Mauro Menéndez, de 30 años, el pasado 16 de julio en Barbados.
Durante la conversación con la periodista Verónica Bastos para el programa “La mesa caliente” (Telemundo), Mujica reveló que no encontró el cuerpo de Mauro cuando llegó a la clínica donde había sido ingresado y posteriormente murió a causa de varios infartos tras presentar un cuadro de neumonía. Los restos del joven fueron llevados a una funeraria.
Contó que su hijo convulsionó tres veces mientras jugaba fútbol y tuvo que ser intubado. Le detectaron un coágulo en el corazón y falleció pese a las siete reanimaciones que recibió.
Mujica narró que una amiga de su hijo la llamó y le informó: “Estaba jugando soccer, convulsionó tres veces, la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro y está en este momento intubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo”.
“Yo le dije a la amiga que pusiera su teléfono cerca de su oído para que me escuchara y en eso le empiezo a gritar: ‘No te vayas Mauro, te queremos, tu papá y yo vamos para allá’. Pero se le volvió a parar el corazón, siete veces lo revivieron”, dijo.
“Yo creo que la altura en el avión hizo que todo aquello colapsara”, afirmó.
Mujica regresó a su residencia en la ciudad de Miami sin las cenizas de Mauro para posteriormente reintegrarse al reality de cocina que estaba grabando en Colombia al momento de recibir la noticia.
“Yo tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro y tengo que seguir con mis compromisos de trabajo, y eso es lo que me va a dar fortaleza, porque si yo me quedo llorando yo no voy a resolver nada y no voy a ser un ejemplo para mis hijos, que tengo que sacar adelante todavía, tengo a mi madre, tengo a mi padre, siempre he sido el pilar de mi familia y no tengo chance de derrumbarme, no puedo, tengo que seguir adelante”, expresó.
La decisión de Mujica y el padre de su hijo, el músico Osamu Menéndez, ha causado controversia en redes sociales.
Mujica explicó que decidieron cremarlo porque él “en algún momento habló conmigo que él no quería a la familia llorando alrededor de él en una caja de madera”, pero sus cenizas serán entregadas en 3 o 4 semanas, razón por la cual volvió a sus compromisos laborales.
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