¿Favoritismo hacia Lupillo Rivera?: las críticas que sacuden a “Top Chef VIP 5”

La participación de Lupillo Rivera en la quinta temporada de “Top Chef VIP” ha generado reacciones mixtas dentro y fuera de la competencia. Lo que comenzó como comentarios aislados de algunos concursantes se ha convertido en una queja recurrente: la percepción de que el intérprete de música regional mexicana recibe un trato preferencial por parte del jurado.

La controversia resurgió esta semana luego de que un plato presentado por Rivera provocara nuevas críticas entre sus compañeros. Desde la denominada “cava”, donde los concursantes observan algunas de las pruebas, varios participantes cuestionaron la valoración otorgada por los chefs y sugirieron un supuesto favoritismo hacia el cantante.

“El plato de Lupillo Rivera volvió a generar controversia en ‘Top Chef VIP 5′. Desde la cava, algunos participantes cuestionaron la evaluación de los chefs y señalaron un supuesto favoritismo hacia el cantante”, reseñó Telemundo al presentar uno de los segmentos más comentados de la semana.

Una queja que no es nueva

Las acusaciones no surgieron recientemente. En agosto, el actor Roberto Romano manifestó su inconformidad luego de que Rivera ganara una prueba de inmunidad. En el episodio, el galán de telenovelas dejó entrever que consideraba que el jurado tendía a favorecer al llamado “Toro del Corrido”.

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La percepción también ha sido alimentada por otros participantes que han cuestionado públicamente algunas decisiones de los jueces. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Nievelis González puso en duda ciertas evaluaciones emitidas durante la competencia y provocó una reacción de la chef Betty Vázquez, quien defendió la credibilidad del panel.

“La chef Betty, ante la crítica de Nievelis, estalló, no permitiendo que se ponga en duda la credibilidad del equipo de jueces”, destacó una publicación de la cadena sobre el incidente.

¿Favoritismo o mérito culinario?

Mientras algunos concursantes sostienen que Rivera recibe un trato distinto, otros observadores del programa argumentan que el cantante ha demostrado cualidades que explican sus buenos resultados.

Asimismo están los que aseguran que Rivera escucha las recomendaciones de los chefs, aprende rápidamente y suele adaptarse a las exigencias de cada reto. “Escucha, está atento a los detalles y además está dispuesto a jugar con las cartas que el programa le ponga en las manos”, señaló un seguidor del programa en las redes sociales.

Igualmente, se ha destacado que la cocina no es un terreno desconocido para el artista. Quienes siguen su carrera dicen que frecuentemente comparte contenidos de platos hechos para su familia o en la parrilladas en reuniones personales, una experiencia que varios consideran que se refleja en la competencia.