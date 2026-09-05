“P’erre Book Expo” lleva la literatura a los centros comerciales

Ante la ausencia de espacios frecuentes en los que libreros y editoriales puertorriqueñas pudieran encontrarse con sus consumidores, Liz Arroyo y Patrick O’Neill decidieron darle forma al “P’erre Book Expo”, un proyecto itinerante que actualmente se mueve entre distintos centros comerciales de Puerto Rico.

Los fundadores de esta iniciativa no son, de ninguna manera, novatos. Han trabajado por mucho tiempo en la industria del libro, por lo que emprender en este proyecto parecía un próximo paso coherente en el crecimiento de la escena de la literatura. La primera edición ocurrió en el mes de julio en Mayagüez Mall, hasta donde llegaron decenas de exhibidores con sus libros. Este fin de semana, la cantidad de exhibidores supera los 60, que estarán hasta el domingo 6 de septiembre en Plaza del Caribe en Ponce.

“Nosotros ya tenemos nuestra experiencia en el mundo del libro. Liz ha sido propietaria de librerías, yo también soy propietario de librería. Liz como editora, también he organizado otras ferias. Y un día recibo una llamada de Liz, porque la habían contactado para empezar a organizar un circuito de feria a lo largo de diferentes locales. Ella me contactó y decidimos montar lo que se conoce hoy día como el P’erre Book Expo”, explicó O’Neill sobre los orígenes del proyecto.

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Según Arroyo, en su experiencia en el mundo de los libros, notó la falta de espacios y eventos en el los que todos los sectores de la comunidad pudieran integrarse. Entonces, pensó en las distintas ferias que se dan en los centros comerciales del país y otros eventos dedicados a los libros que se celebran solamente una vez al año. La idea se fue transformando en la creación de estos puntos de encuentro entre librerías, editoriales, vendedores, autores y, por supuesto, lectores.

“Y eso era lo que queríamos crear, un espacio, una comunidad, donde todo el mundo pueda compartir y donde no solamente sea para vender, sino para conectar y para ayudarnos unos a otros, a ver gente con menos experiencia y poder unirnos para elevar lo que es la literatura en Puerto Rico, lo que es la industria del libro, que no está tan organizada. Hay mucha librería y mucho autor que está naciendo, editoriales nuevas, y queremos que todos tengamos un espacio donde compartir y poder llegar al público”, sostuvo la cofundadora.

Arroyo ve un área de oportunidad notable gracias a las distintas comunidades de lectores, clubes de lectura, influencers de libros, entre otros, que participan del evento y lo promocionan en las redes con la intención de convertirlo en ese ansiado punto de encuentro, en la experiencia de conocerse, de comprar libros en persona. La librera y editora ve una oportunidad especialmente buena para muchas librerías nacientes que trabajan exclusivamente vendiendo libros en línea.

“Queremos crear una unión entre los que trabajamos dentro de esta industria, una cohesión, colaboración. Es algo que se está empezando a ver, pero que quizás en un pasado, aunque había muchas librerías y nos llevamos bien, no era como que se unieran para hacer cosas juntos. Creo que estamos en un momento crítico donde la lectura es de extrema importancia, tanto para lo que está pasando socialmente, políticamente, fomentar la lectura en los jóvenes, en los niños, incluso en los adultos, para que busquen un poquito de espacio dentro de tanto caos”, explicó.

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Asimismo, Arroyo cree que uniendo esfuerzos se puede encontrar la clave para permitir que esta industria siga creciendo y para que se fomente la lectura en Puerto Rico. Cabe destacar que esta iniciativa llega en medio de una crisis de lectura que arropa a Estados Unidos, donde un estudio publicado en la revista iScience encontró que tan solo un 16% de la población lee libros por placer, una baja sustancial en un periodo de 20 años, en el que era un 28%.

“Creo que eso va a ayudar mucho a la industria y a que la gente vuelva a la lectura. Que se salga un poco de las pantallas, de tanto ruido, de tanta noticia negativa, y que se adentre en los libros, tanto para entretenerse como para buscar ayuda en todos estos temas emocionales, de desarrollo personal y todo eso, porque hay de todo, aquí hay de todo”, argumentó Arroyo.