Miss República Dominicana es la nueva Miss Mundo 2026

Miss República Dominicana, Joheirry Mola, se coronó este sábado como la nueva Miss Mundo 2026, en la ciudad de Nha Trang, Vietnam.

Esta es la segunda corona de este país en el Miss Mundo. Mariasela Álvarez conquistó el título en 1982 y 44 años después Mola repitió la hazaña.

La primera finalista fue Miss España y la segunda Miss Malasia.

Miss Puerto Rico, Suil Anyelina Pagán, había avanzado al grupo de las Top 40, pero no pudo seguir adelante en el concurso al quedar fuera del Top 20.

La edición número 75 de Miss Mundo reúne a 111 candidatas en un escenario al aire libre frente al mar, donde se define quién sucederá a la tailandesa Opal Suchata Chuangsri, actual reina del certamen. La gala es conducida por el actual Mr. World, el boricua Danny Mejía, junto a la puertorriqueña Stephanie Del Valle, Miss World 2016.

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En el caso del Top 6, las seleccionadas fueron Eritrea, Malasia, Vietnam, República Dominicana, España y Sudáfrica.

El Top 12 del certamen de Miss Mundo 2026 estuvo compuesto por Zimbabue, Malasia, Brasil, República Dominicana, Filipinas, Vietnam, Sudáfrica, Zambia, France, España, Eritrea y Nigeria. Estas últimas dos fueron seleccionadas por el voto del público.

El grupo de las Top 20 fue integrado por Malasia y Zimbabue, Zambia, Filipinas, Francia, Perú, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Brasil, Islas Cook, China, Vietnam, Senegal, Kenia, Sudáfrica, España, Bélgica, Gibraltar y Ucrania.

Por su parte, el Top 40, integrado por diez representantes de cada una de las cuatro regiones continentales: África, Américas y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa. Por las Américas y el Caribe, las 10 representantes fueron: Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Belice, República Dominicana, Canadá, Guyana Francesa, Perú, Brasil, Argentina y Estados Unidos. En el caso de Europa fueron: Inglaterra, Alemania, Francia, España, Gibraltar, Bélgica, Ucrania, Gales, Polonia y Escocia. De igual manera, las representantes del continente de África fueron: Zambia, Sudáfrica, Nigeria,Zimbabue, Eritrea, Mozambique, Malaui, Kenia, Tanzania y Senegal. Por último, Asia y Oceanía contó con las representantes de: Indonesia, Filipinas, Vietnam, Malasia, Cambodia, China, Islas Cook, India, Turquía y Líbano.

También se anunció la sede para el 2027, que será en Tanzania.

Largo formato

La competencia se desarrolla por etapas. Primero se presenta el Top 40, integrado por diez representantes de cada una de las cuatro regiones continentales: África, Américas y el Caribe, Asia y Oceanía, y Europa. Desde ahí, el grupo se reduce al Top 20, luego al Top 12 y posteriormente al Top 6, antes de la selección final de la nueva Miss Mundo y sus dos finalistas.

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Varias concursantes llegan a la gala con ventaja gracias a los desafíos preliminares celebrados durante las últimas semanas. Además de Pagán en la prueba deportiva, representantes de Alemania, Trinidad y Tobago, Sudáfrica y Filipinas sobresalieron en el reto de oratoria Head-to-Head. Mientras, República Dominicana, Nigeria, Vietnam y Francia se impusieron en Top Model, e Inglaterra obtuvo la victoria en la competencia de talento.

Como ha sido tradición en Miss Mundo, “Beauty With a Purpose” ocupa un lugar central en la competencia. Las 111 participantes presentaron proyectos sociales enfocados en áreas como educación, salud, sostenibilidad, inclusión y apoyo a comunidades vulnerables. Los mejores proyectos reciben clasificaciones directas a distintas etapas de la competencia.

La votación del público también juega un papel importante durante la noche. Los fanáticos ya eligieron a las ganadoras continentales de “People’s Choice”, pero las votaciones continúan influyendo en las próximas rondas para ayudar a determinar quiénes avanzan al Top 12 y al Top 6.