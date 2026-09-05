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Chucho Avellanet adelanta la Navidad con una noche de música y nostalgia

Llevará a cabo el espectáculo “Todo el año es Navidad con Chucho” en el Centro de Bellas Artes de Santurce

5 de septiembre de 2026 - 11:10 PM

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Chucho Avellanet le dará la bienvenida a la Navidad con un espectáculo el 13 de septiembre de 2026.
Chucho Avellanet le dará la bienvenida a la Navidad con un espectáculo el 13 de septiembre de 2026. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

¿El mes de septiembre es muy pronto para celebrar la Navidad? Evidentemente para el veterano cantante puertorriqueño Chucho Avellanet no lo es. Una m. uestra clara de esto es la celebración de su espectáculo “Todo el año es Navidad con Chucho”, que se llevará a cabo el próximo domingo, 13 de septiembre de 2026, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

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“Hace dos años, en octubre, hicimos un espectáculo similar. En esta ocasión a la productora Angie García, se le ocurrió repetirlo, pero esta vez un poco más temprano”, indicó el reconocido cantante mayagüezano. “A mí encanta la Navidad, porque representa el ambiente festivo que se vive en la isla. Dondequiera que uno sientes la Navidad en todas partes, en la música, las bebidas y la comida. Quiero que el público viva esa alegría navideña en el espectáculo. Creo que nos lo merecemos”.

A diferencia del espectáculo que presentó hace dos años, Avellanet regresará esta vez acompañado no solo por la Tuna de Cayey, sino también por los Cantores de San Juan, además de su orquesta dirigida por Martín Nieves. Según explicó el cantante, el repertorio combinará temas navideños con una sección dedicada a algunos de los éxitos más recordados de su carrera, como “Magia blanca” y “Jamás te olvidaré”, entre muchos otros. Asimismo, ambos grupos tendrán sus propios segmentos dentro del espectáculo, aunque compartirán escenario con Avellanet para interpretar las canciones que han grabado juntos en el pasado.

Con más de seis décadas de carrera Avellanet se mantiene activo durante buena parte del año, presentándose en todo tipo de salas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, como es el caso del Centro de Bellas Artes. “Me siento muy feliz de todavía poder cantar, presentarme y tener salud para ello. Tengo ciertas limitaciones, claro, ya que acabo de cumplir 85 años”, destacó este puertorriqueño que representó a Puerto Rico en el Festival OTI de 1972. “Antes brincaba en el escenario y ya no lo hago, pero busco movimientos para pasearme por la tarima, aunque no esté corriendo de un lado a otro. Creo que me he mantenido vigente por ser consistente, estar ahí siempre y no retirarme. Si te quitas, la gente te olvida”.

De hecho, este intérprete de temas como “Mil violines” y “Por si no te vuelvo a ver”, formó parte de los actos musicales del certamen Miss Universe 1972, que se llevó a cabo en el Hotel Cerromar, en Dorado, y que fue transmitido a todo Estados Unidos y varios países del mundo. “Ese año me convertí en el primer latino en cantar en el concurso de Miss Universe. Fue bien emocionante compartir con una figura que conocía de verlo en la televisión, como Bob Barker”, explicó Avellanet. “Saber que me estaba viendo tantas personas en Estados Unidos y otras partes del mundo fue bien emocionante para mí. Había hecho el Festival OTI, pero eso solo iba a varios países de Latinoamérica. Miss Universe fue algo masivo”.

Por el momento, y mientras llega oficialmente la temporada navideña, Chucho Avellanet afina los últimos detalles de un espectáculo que servirá como un adelanto de una de las épocas más queridas por los puertorriqueños. Entre canciones festivas, recuerdos de su extensa trayectoria y algunos de sus éxitos más conocidos, el cantante promete una velada cargada de emociones. “Vamos a pasarlo bien y tenemos un ‘show’ preparado, no es cantar por cantar. Ya está todo el repertorio listo, y vamos a tener un espectáculo lleno de alegría y de nostalgia”, concluyó el veterano artista.

Los boletos para este espectáculo están disponibles en Ticketera, TicketCenter y la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

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Chucho AvellanetNavidadCentro de Bellas Artes de Santurce
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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