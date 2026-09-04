“No soy servidora pública”: Fátima Bosch tras huir en aeropuerto

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, volvió a acapar titulares este miércoles al huir de la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando llegaba desde los Cabos, Baja California Sur, para viajar a Roma.

Tras los periodistas cuestionar la acción de irse corriendo sin dar explicaciones, Bosch afirmó que no debe dar declaraciones si no puede o no lo desea.

“Yo soy un ser humano, antes que nada. No soy servidora pública, no le debo explicaciones a nadie si no quiero”, dijo.

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