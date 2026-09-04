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“No soy servidora pública”: Fátima Bosch tras huir en aeropuerto

La modelo trató de evitar a los medios de comunicación huyendo hacia la entrada

4 de septiembre de 2026 - 4:33 PM

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Fátima Bosch se echa a correr de los medios: mira lo que hizo después

Fátima Bosch se echa a correr de los medios: mira lo que hizo después

¿Por qué huyó en México?

Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, volvió a acapar titulares este miércoles al huir de la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando llegaba desde los Cabos, Baja California Sur, para viajar a Roma.

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Tras los periodistas cuestionar la acción de irse corriendo sin dar explicaciones, Bosch afirmó que no debe dar declaraciones si no puede o no lo desea.

“Yo soy un ser humano, antes que nada. No soy servidora pública, no le debo explicaciones a nadie si no quiero”, dijo.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization

La modelo trató de evitar a los medios de comunicación huyendo hacia la entrada del aeropuerto, pero la joven de 25 años regresó y afirmó que, si caminó de prisa, cuando se acercaron a ella, era porque tenía que documentar sus maletas.

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Fátima BoschMiss Universe
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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